Rechazan el pedido de aumento del boleto de colectivo en Bariloche

La empresa Transportes Amancay SRL (MI Bus) pide subir el boleto de colectivos en Bariloche a 2.333 pesos. (foto de archivo)

El pedido de aumento del 14% del boleto, que formuló la empresa Transporte Amancay SRL (Mi Bus) que está a cargo del servicio de transporte público de pasajeros en Bariloche, cosechó este viernes el rechazo de los pocos oradores que participaron de la audiencia pública.

El Gobierno municipal debía cumplir con la formalidad administrativa de la audiencia pública, que no es vinculante. Aunque sin pasar por esa instancia, ningún pedido de suba de un servicio público puede prosperar a nivel local.

En consecuencia, el intendente Walter Cortés deberá resolver si autoriza un incremento del boleto de colectivo o si mantiene la tarifa congelada. En ocasiones anteriores, el jefe comunal dispuso un incremento, pero menor al pretendido por Mi Bus.

Los argumentos de la empresa

Juan Pablo Follonier, en representación de la empresa, abrió la audiencia pública, que se hizo en la sala de prensa de la Intendencia, en el Centro Cívico. Explicó que el pedido de aumento lo presentaron en abril pasado. Argumento que necesitan el incremento para sostener el servicio en la ciudad.

Indicó que hubo importantes variaciones en los costos de la prestación del servicio desde octubre pasado a la fecha. Observó que el gasoil subió un 50,1% y los costos del personal otro 12,8% en el semestre último. Advirtió que la inflación acumulada entre octubre pasado y marzo de este año fue del 16,4%.

Señaló que, a partir de esas fluctuaciones, para la empresa el costo de la tarifa mínima del servicio debería ubicarse en los 2.333 pesos, con 30 centavos. Ese monto se reduce a 1.749 pesos, con 97 centavos para los residentes de Bariloche que tengan sus tarjetas SUBE registradas. Hoy la tarifa mínima para los residentes es de 1.537 pesos, con 75 centavos.

Las críticas a la firma

“No se puede autorizar un aumento del boleto porque hay una situación de incumplimiento”, afirmó el concejal del bloque opositor Incluyendo Bariloche, Leandro Costa Brutten. Y criticó a la firma por “el maltrato que sufren los usuarios de todas las líneas”. Dijo que a la noche, sobre todo, faltan unidades y eso repercute en las frecuencias.

Afirmó que el municipio de Bariloche aporta 300 millones de pesos mensuales para una “empresa maltratadora de los barilochenses”. Y cuando terminó su exposición les dejó un certificado de maltrato simbólico a la presidenta de la audiencia pública, la secretaria Legal y Técnica del municipio, Yanina Sánchez.

Lihué Bariggi advirtió que no hay colectivos preparados para transportar personas con discapacidad y que se movilizan en silla de ruedas. Planteó que más allá de la fómula polinómica que expuso el representante de la empresa, para justificar el pedido de aumento, “hay un montón de cosas por mejorar”.

Afirmó que es usuario del servicio de transporte urbano desde 2001 y estamos en 2026 “sigue todo igual”, en referencia a los mismos problemas con la prestación del servicio. Antes estaba a cargo de la extinta firma 3 de Mayo.

Cuestionó que la audiencia pública no sea vinculante y advirtió que eso afecta la participación ciudadana. Recordó que hubo otras audiencias públicas con una nutrida participación, como la del vertedero municipal o del plan de desarrollo urbano del cerro Catedral con muchos oradores, pero que sienten que “no son escuchados”.

“Hubo setenta profesionales, vecinos, empresas y no se los escuchó. ¿Cómo vamos a motivar la participación ciudadana?”, planteó si el Ejecutivo hace “borrón y cuenta nueva”. Por eso, Bariggi convocó a los vecinos a participar del debate que se viene por la reforma de la Carta Orgánica Municipal.

Una reestructuración del servicio

Marcelo Tomás Rojas rechazó el posible aumento del boleto. “El costo del boleto actual es altísimo comparado con otras ciudades”, advirtió. Y recordó que el transporte público de personas “no es un negocio es un servicio». Propuso una reestructuración profunda del servicio de transporte urbano en la ciudad.

Dijo que hay una demanda que hay que satisfacer. Planteó implementar un sistema mixto, con líneas barriales más cortas y con más frecuencias, lo que reduciría los costos del mantenimiento del servicio.

Y que esas líneas barriales estén integradas a otras líneas troncales para llegar a otros puntos de la ciudad. Su idea incluye poner en funcionamiento líneas de colectivos exclusivas para turistas, con una tarifa diferenciada. Esa recaudación por el servicio a los turistas se volcaría al servicio para los residentes.

Rojas dijo que es clave fomentar el uso del transporte público para aliviar el caudal de vehículos en Bariloche y aliviar la trama vial de la ciudad.

Ariel Iván Molina criticó la falta de colectivos para los recorridos que van a los barrios del alto de la ciudad. Objetó un aumento del boleto por la crisis económica que se vive.

Mencionó que en horarios pico los colectivos pasan llenos de pasajeros y dejan a pie a decenas de vecinos que necesitan el servicio. “Tenemos que ver el lado humano”, pidió.

Los 300 millones de pesos

Uno de los funcionarios que coordinaba la audiencia, junto a Sánchez, aclaró que los 300 millones de pesos que aporta la municipalidad “no es un subsidio a la empresa, sino que es un subsidio directo al vecino”. Salió a aclarar ese tema que había planteado Costa Brutten. Con parte de esos fondos, se subsidia parte del boleto estudiantil.

Cuando se abrió un espacio para las preguntas, un asistente preguntó si la empresa tiene otra alternativa que no sea subir el boleto para sostener los costos del servicio.

Follonier respondió que la única opción es aumentar la cantidad de pasajeros, porque incrementar la cantidad de colectivos con la misma cantidad de personas transportadas “aumentaría los costos”. Indicó que hoy la relación es 1,78 pasajero transportada por kilómetro recorrido.

La concejal del bloque opositor Nos Une Bariloche, Roxana Ferreyra pidió explicaciones al representante de Mi Bus por la falta de información de los nuevos recorridos de la empresa en la ciudad. También, la defensora del Pueblo municipal, Mariana Minuth estuvo en la audiencia.