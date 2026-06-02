Bariloche analiza un aumento del 14% para el boleto: llegaría a $2.332 para los turistas

El Ejecutivo municipal de Bariloche puso en marcha la operatoria para la revisión de la tarifa del transporte público tras el pedido de actualización de un 14% que presentó la empresa Mi Bus.

El planteo de la empresa, basado en la inflación, corresponde a la revisión semestral regulada por contrato. Mi Bus (Amancay SRL) solicitó llevar el boleto de las secciones I, II y III en 2.332,11 pesos, según su estudio de costos.

Esa tarifa plena -de ser autorizada- regiría para los no residentes y si se mantiene el 25% de descuento para los usuarios residentes que instrumentó la gestión actual, los locales pagarían 1.750 pesos.

Para analizar el aumento se convocó mediante resolución a una audiencia pública no vinculante para el lunes 29 de junio a las 18. De manera posterior en la comisión de seguimiento del transporte público se evaluará técnicamente la solicitud y la viabilidad, y la decisión final saldrá por resolución del intendente Walter Cortés.

De avanzar en la misma línea que pide la empresa, como ocurrió anteriormente, el boleto de Bariloche sería uno de los más caros de la región que hoy tiene a San Martín de los Andes en el tope de 2.300 pesos el boleto del transporte urbano.

La tarifa del transporte urbano tuvo su última actualización en enero pasado con un aumento del 8% respecto del valor que se mantuvo en el segundo semestre del 2025. Esa revisión correspondió a un pedido elevado hacia fines del año pasado.

Mi Bus presentó el pedido de aumento a mediados de abril con la suba del 14%. La inflación acumulada de enero a abril fue del 12,3% a nivel nacional.