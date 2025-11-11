Rechazan en el Concejo Deliberante de Neuquén proyecto para adquirir autobomba con escalera

Hay más de mil edificios que tienen más de 3 pisos en Neuquén. Foto: archivo Florencia Salto.

El Concejo Deliberante de Neuquén Capital rechazó la iniciativa presentada por la concejal Valeria Todero (Coalición Cívica ARI) que solicitaba dotar a la ciudad de una autobomba equipada con una escalera mecánica, esencial para el acceso y rescate en edificios de altura, es decir, por encima del tercer piso.

La concejal calificó el resultado como un «revés» y lamentó que no se haya evaluado el tema con la seriedad que requiere una cuestión de seguridad urbana.

La votación resultó en el rechazo del proyecto, con solo seis votos a favor (el de Todero y cinco concejales más), lo que representa apenas un tercio del cuerpo.

Votaron en contra la mayoría, incluyendo los bloques del oficialismo (MPN), el PRO, Fuerza Libertaria y la concejal Romina Miranda.

Argumentos y Controversia: ¿Seguridad o Competencia?

Valeria Todero señaló que, aunque todos los concejales expresaron la necesidad de contar con una autobomba con escalera, los fundamentos para el rechazo fueron diversos, pero a su juicio, insuficientes.

Algunos se basaron en la falta de pedidos de informes al Ministerio de Seguridad provincial, y otros en la duda sobre la competencia: si la responsabilidad de la dotación recae en el municipio o en la provincia, dado que el cuartel de bomberos depende de la Policía.

La concejal defendió la iniciativa bajo el principio de autonomía municipal, argumentando que el municipio tiene la obligación de velar por la seguridad de sus ciudadanos, especialmente porque es la autoridad que autoriza la construcción de edificios en altura.

Enfatizó que la adquisición de este equipamiento no es un gasto, sino una inversión esencial para la ciudad en crecimiento.

Todero citó como precedente la erogación de partidas presupuestarias municipales para asuntos que exceden sus competencias, como la construcción de comisarías (provinciales) o la donación de fondos a la Universidad Nacional del Comahue (nacional).

«Si pudo hacerlo para determinadas cosas, también lo puede hacer para esta», sostuvo.

Además, recordó que el proyecto no exigía la compra total por parte del municipio, sino que también contemplaba la gestión de una Alianza Público Privada que involucre a los desarrolladores inmobiliarios, quienes son los grandes beneficiarios del crecimiento urbano vertical de la ciudad.

La Falencia Operativa Actual y la Promesa de Insistir

La concejal manifestó que continuará insistiendo en la necesidad de esta herramienta de seguridad, señalando que los bomberos actualmente no tienen cómo acceder de forma externa para el rescate en siniestros de altura.

Todero reveló información extraoficial, obtenida de personal de bomberos que se acercó de forma anónima, sobre la situación actual de los equipos.

Indicó que un carro de ataque con capacidad limitada (apenas para un cuarto piso) estaría fuera de servicio por reparaciones.

Peor aún, mencionó la existencia de una autobomba con escalera, donada hace años, que supuestamente lleva mucho tiempo fuera de uso y sin posibilidad de ser reparada en un hangar del aeropuerto.

A estas preocupaciones se suma el déficit de personal en el equipo de bomberos del aeropuerto, que contaría con solo 12 operarios de los 28 requeridos.

La concejal concluyó que no puede «mirar de un costado» ante estas falencias de seguridad, asegurando que seguirá trabajando en la temática y buscará la manera de que estas «cuestiones resuenen», especialmente ante la preocupación de los vecinos, incluyendo a personas mayores y familias con niños pequeños que residen en los edificios de la capital.