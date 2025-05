Reclaman la declaración de emergencia educativa en las cárceles del interior de Neuquén

Las y los docentes que cumplen funciones en los siete anexos de las Unidades de Detención del interior de Neuquén plantearon que se declare la emergencia educativa para el Contexto de Encierro. Desde hace un mes mantienen retención de tareas porque denuncian que no se brindan las garantías de seguridad para los trabajadores, además que existen falencias en infraestructura.

Hoy, el grupo de trabajadores de la educación en representación de quienes se desempeñan en los siete anexos que funcionan en las unidades de detención: las U21 y U22 de Cutral Co; U31 y U32 de Zapala; la U41 de Junín de los Andes; la U42 de San Martín de los Andes y la U51 de Chos Malal, se presentaron para ampliar un pedido de hábeas corpus. Fue ante el juzgado de Ejecución Penal de la III Circunscripción con sede en Zapala.

El vicedirector de nivel medio, Guillermo Cavaller explicó a Diario Río Negro que se mantienen con la retención de tareas desde abril pasado. «No están dadas las garantías de seguridad, integridad física de las y losdocentes dentro de las cárceles. Hubo situaciones de violencia que los exponen y esto sumado a la falta de condiciones edilicias», subrayó. Recordó que un estudiante sufrió una agresión de parte de otro en abril pasado.

Sin embargo, en la audiencia que estuvo a cargo del juez subrogante Ignacio Pombo, no prosperó la posibilidad de ampliar el hábeas corpus, explicó el docente.

En la provincia fue declarada la emergencia carcelaria y, en este caso, este sector reclama que además se declarela emergencia educativa en el Contexto de Encierro. Esta solicitud será canalizada por la vía administrativa para que pueda hacer una presentación ante la Legislatura.

Faltan espacios para el dictado de las clases

En cuanto a las falencias en infraestructura o la falta de espacios, la demanda no es nueva. El vicedirector describió que hubo una promesa de construcción de una escuela para este ámbito, pero no se ha comenzado con la obra todavía, en Zapala. «En algunos casos estamos dando clases en trailers que tienen pocas condiciones y garantías de espacios pedagógicos», aclaró.

Estos tráilers fueron alquilados para la U32 de Zapala, en 2023 y el año pasado se sumó otro más porque faltaba espacio.

Al mismo tiempo, el grupo de profesores de las unidades de detención del interior, tienen en revisión el protocolo que se había acordado para el ingreso y permanencia de docentes dentro de las cárceles.

«Son acuerdos interinstitucionales de dos áreas distintas. Se redactó un protocolo de trabajo porque hemos observado un destrato hacia el personal», dijo el vicedirector porque se debe convivir entre dos instituciones diferentes.

A modo de ejemplo, describió que según los lugares, se tomaban determinadas medidas hacia los docentes como la revisión de las pertenencias o el pedido del celular hasta que se retiraban de las clases. En otros lugares esos controles no eran tan estrictos, por lo que confeccionó el protocolo.

Uno de los puntos establecidos en ese protocolo es que los tráiler no sean utilizados para las visitas porque no se puede dar clases luego de esas instancias. Son espacios reducidos y no adecuados para esas actividades.

Todo el reclamo de vulneración de derechos de las y los internos que son estudiantes de los centros fue acordado en un encuentro que se realizó la semana pasada y que contó con el respaldo del gremio docente, ATEN.