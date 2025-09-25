Reclamo científico en Bariloche contra el desfinanciamiento y la privatización de NASA

Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Conicet e Instituto Balseiro de Bariloche se movilizaron esta mañana en la Ruta Provincial 82, frente al centro de radioterapia y medicina nuclear Intecnus, para exhibir el reclamo por el desfinanciamiento de la ciencia y la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA), la empresa que controla las centrales nucleares en el país.

La protesta se realizó en simultáneo en todo el país, con la consigna: “No aceptamos la destrucción de nuestras instituciones, ni la precarización de quienes la sostenemos diariamente con nuestro trabajo”, señalaron los sindicatos movilizados que también pidieron salarios dignos, el rechazo al cierre del Carem, contra el vaciamiento al sistema científico y tecnológico, y por un mejor funcionamiento de la obra social de los estatales nacionales Unión Personal.

En Bariloche los trabajadores del Centro Atómico Bariloche y el Balseiro movilizaron por el interior del predio de la CNEA en dirección al frente de la fundación Intecnus, de la que participa el organismo nacional, y entregaron volantes a los automovilistas que circulaban por la Ruta 82 con carteles que planteaban el “ajuste”.

Trabajadores de CNA, Instituto Balseiro y Conicet se manifestaron en la Ruta 82 de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Los gremios que se unieron en todo el país son ATE-CNEA; AT-CNEA Y APCNEAN, quienes en un documento público repudiaron el anuncio de privatizar la empresa pública que administra las centrales nucleares del país.

También denunciaron “el avance del gobierno en exigir la entrega del paquete accionario de CNEA en NASA, dejándonos fuera sin considerar que somos un actor fundamental en el desarrollo nuclear argentino” y el “proceso de desguace y entrega del sector nuclear argentino”.

Anteriormente, por la situación de Nucleoeléctrica se expresaron la senadora Silvina García Larraburu, que presentó un proyecto de ley para frenar la privatización; la extitular de la CNEA, Adriana Serquis, entre otros dirigentes.