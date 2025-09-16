El Gobierno confirmó cómo será la privatización de la empresa que controla las centrales nucleares de Argentina

El Gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, confirmó este martes que se dará inicio al proceso de privatización de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía encargada de operar las centrales nucleares de Argentina. Además brindó detalles de cómo se hará el procedimiento.

El vocero presidencial anunció en conferencia de prensa que se firmará el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de la compañía, que está incluida en la Ley N° 27.742 – Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentino. Luego anticipó que el decreto para formalizar el proceso se publicará en los próximos días.

Cómo será la privatización de la empresa que controla las centrales nucleares

Según lo explicado por Adorni, el plan de privatización consiste en vender el 44% de las acciones de la empresa a través de una licitación pública, que se espera sea de carácter nacional e internacional.

Como parte del proceso se creará un Programa de Propiedad Participada que permitirá a los trabajadores de la empresa adquirir hasta el 5% del capital social. Y por último resaltó que el Estado conservará el 51% del capital social, manteniendo así el control accionario de la empresa.

Es necesario recordar que el Gobierno ha señalado que el objetivo de esta privatización parcial es atraer capital privado para financiar proyectos estratégicos del sector nuclear argentino, como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, que está prevista para el 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).