Nicolás Varrone corre en Fórmula 2 en el Gran Premio de Miami: los horarios del fin de semana

El fin de semana regresará la acción de la Fórmula 1. Luego de 35 días de parate, la máxima categoría volverá a las pistas en el Gran Premio de Miami, que tendrá a Franco Colapinto como uno de los grandes protagonistas.

Además, habrá acción en la Fórmula 2, la telonera de la elite. Allí estará el argentino Nicolás Varrone, que correrá su segundo Gran Premio de la temporada con el equipo Van Amersfoort.

En esta categoría, la actividad comienza el viernes con un entrenamiento libre de 45 minutos. Luego, se realizará la única Qualy del fin de semana en la categoría: consta de 30 minutos donde todos los pilotos salen a pista y tratarán de buscar su mejor tiempo.

Varrone debutó en F2 en el circuito de Melbourne.

El sábado se correrá la Sprint, que tendrá un total de 23 vueltas. La segunda fecha de la categoría finalizará el domingo con la carrera, que será de 32 vueltas.

La gran incógnita del fin de semana será el clima, ya que crecen las chances de una posible suspensión. Para el domingo, hay un 70% de probabilidades de lluvia y tormentas eléctricas, que podrían cancelar la actividad en pista.

En el Gran Premio de Australia, Varrone no tuvo el mejor inicio: terminó 21° en la Sprint y 17° en la carrera larga, donde lideró por 12 vueltas pero a causa del desgaste de los neumáticos y una sanción en la zona de boxes, no pudo terminar en lo más alto.

El nacido en Ingeniero Maschwitz hace 25 años tendrá una nueva oportunidad en Estados Unidos. Luego de la experiencia en Florida, volverá a correr el fin de semana del 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá. A lo largo de la temporada, la Fórmula 2 tiene previstas 14 carreras. La última será el GP de Yas Marina.

Los horarios de la Fórmula 2 en el GP de Miami

Viernes 1° de mayo:

Práctica libre 1 – 10:30

Clasificación – 15:30

Sábado 2 de mayo:

Carrera sprint (23 vueltas) – 11:00

Domingo 3 de mayo