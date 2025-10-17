Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad Peronista: «La economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos»

En el Día de la Lealtad Peronista, Cristina Kirchner repudió el acuerdo de Argentina con Estados Unidos. (Foto: Página 12).

En el Día de la Lealtad Peronista la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un duro mensaje contra las políticas del gobierno de Javier Milei. Desde su prisión domiciliaria, la titular del Partido Justicialista sostuvo que «la economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos».

La líder peronista trasmitió un audio desde su balcón para la militancia que marchó hasta su casa en San José 1111 para exigir su liberación y celebrar el 17 de octubre. Trazó un paralelismo histórico y sentenció: «El 26 es Milei o la Argentina», en referencia a la histórica dicotomía peronista «Braden o Perón».

El mensaje se produjo mientras miles de militantes, sindicatos y organizaciones sociales. Cristina Kirchner recordó la importancia de la fecha y afirmó que «cuando un pueblo defiende sus derechos, defiende su libertad». «La soberanía no se negocia», enfatizó.

Exigieron la liberación de Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad Peronista. (Foto: Página 12).

Cristina Kirchner llamó a la militancia a votar al peronismo estas elecciones 2026

En su crítica a la gestión de Milei, la expresidenta se centró en el endeudamiento, sosteniendo que hoy la mayoría de las familias argentinas tienen deudas, y «lo más grave es que la mayoría de esas deudas nacieron en 2024».

Según la exmandataria, el actual gobierno dio «libertad para endeudarse y morirse de hambre».

En el cierre de su intervención, la presidenta del PJ llamó a la militancia a «poner el cuerpo» y «transformar el dolor en organización» para construir una nueva opción política de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

Por su parte, los militantes que marcharon a su encuentro lo hicieron bajo el lema “Leales de Corazón”, exigiendo su libertad y reivindicando el concepto de justicia social.