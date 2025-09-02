«Red de espionaje ilegal»: Javier Milei cargó contra los periodistas que filtraron audios vinculados a Karina

El presidente Javier Milei se pronunció fuertemente sobre los presuntos audios de su hermana Karina Milei- secretaria general de la presidencia- que salieron recientemente a la luz y la vinculan con las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Apuntó contra los periodistas, a quienes los culpó de formar «una red de espionaje ilegal» en la antesala de las elecciones. «Se creen impunes y no lo son«, sostuvo a través de una publicación en su cuenta personal de X.

En la publicación compartida este martes por el mediodía, el mandatario afirmó: «A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte«. Luego, agregó: «Estos espías que se disfrazan de »periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley».

Las declaraciones del presidente Milei se hicieron eco de una publicación compartida por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, en la que también atribuyó la filtración de audios a una «operación» por el contexto de elecciones.

Martin Menem repudió la filtración de audios en el Congreso: «Campaña de difamación»

En el texto, Menem expresó: «En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados».

Seguidamente, indicó: «Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza. La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo».

Furioso mensaje de Martín Menem y Javier Milei en defensa de Karina Milei. Foto: archivo.

Dado esto, Menem repudió que: «La presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral.

«El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación», concluyó.