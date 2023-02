Arde la interna del Pro y Fernado Iglesias apuntó contra Florencia Arietto: «Sos una…»

Días atrás la abogada penalista y exasesora de Patricia Bullrich, Florencia Arietto, criticó el accionar de la actual presidenta del PRO por el caso de Santiago Maldonado. La respuesta por parte del diputado Fernando Iglesias no se hizo esperar: primero la tildó de «panqueque» y luego de un duro cruce en las redes sociales la insultó a través de Whatsapp.

«Esto me escribió ⁦@FerIglesias⁩ a mi whatsapp personal. No voy a hacer un tema de esto, porque no me interesa. Simplemente agrego una barbaridad más de las que dijo sobre mi», escribió la abogada en sus redes sociales y adjuntó la imagen de una conversación privada en la que se puede observar el insulto del diputado.

«Sos una hija de puta. Tenía dudas, pero ya no. Block», habría escrito Iglesias en un mensaje privado para Arietto. Ante la publicación, el diputado no negó los hechos y, al contrario, fue por más: «Como experta en seguridad que decís ser deberías poder hacer alguna distinción entre lo que es público y lo que es privado. No hacés mas que confirmar mi opinión y ponerte del lado de la grieta que te corresponde: el de los que usan chats privados como instrumentos de difamación».

Esto me escribió ⁦@FerIglesias⁩ a mi whatsapp personal. No voy a hacer un tema de esto, porque no me interesa. Simplemente agrego una barbaridad más de las que dijo sobre mi. pic.twitter.com/iwc5NPX0oV — Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) February 2, 2023

Como experta en seguridad que decís ser deberías poder hacer alguna distinción entre lo que es público y lo que es privado. No hacés mas que confirmar mi opinión y ponerte del lado de la grieta que te corresponde: el de los que usan chats privados como instrumentos de difamación. https://t.co/nYpkbIKzeT — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) February 2, 2023

El origen de la pelea en redes entre Arietto e Iglesias

La feroz pelea que se desató en las redes sociales entre Florencia Arietto y Fernando Iglesia tuvo como punto partida una entrevista que la abogada brindó al canal de noticias TN, donde criticó el accionar de las fuerzas de seguridad ante las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

El diputado calificó los dichos de la exasesora de Patricia Bullrich como «irresponsables y traicioneros». No conforme con eso, fue por más y la acusó de ser una «panqueque feroz» al retuitar un video del 2021 donde ella defendía la gestión de la exministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri.

Ante esto, la abogada le respondió que «si escucharas lo que dije sin fanatismo te darías cuenta que no tiene nada que ver con lo que dice el kirchnerismo de Patricia», y agregó: «todo lo que dije se lo dije a ella (Bullrich) personalmente y de hecho me contestó que le gustaba que no coincidiéramos, porque las diferencias nos mejoran».

Fernando si escucharas lo que dije sin fanatismo te darías cuenta que no tiene nada que ver con lo que dice el kirchnersimo de Patricia. Todo lo que dije se lo dije a ella personalmente y de hecho me contestó que le gustaba que no coincidiéramos porque las diferencias nos mejoran https://t.co/xq3cIB8NLs — Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) February 1, 2023

¿Qué dijo Florencia Arietto sobre la gestión Bulrrich?

Durante la entrevista con TN Arietto calificó de «demagogia» a los que piden que el Ejército podría encargarse de la seguridad interior. La repregunta por parte de Osvaldo Bazan no se hizo esperar y le espetó: «¿Está tratando de demagoga a Patricia Bullrich?».

La asesora en seguridad no dudo en responder y le replicó: «Siempre dobla a 180, no podés doblar a 180 en todas las curvas» y luego hizo referencia a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Arietto explicó que si bien es cierto que nadie ahogó a Maldonado, «lo corrieron a campo traviesa cuando la orden de desalojo de la ruta estaba cumplida». Luego señaló el caso de Rafael Nahuel.

Los procedimientos fueron legales. No hay responsabilidad de Patricia de acuerdo a lo investigado. Maldonado murió ahogado. En el caso Nahuel, hubo un enfrentamiento armado y los prefectos no deberían estar en juicio por ello. Mi crítica fue procedimental y para mejorar. https://t.co/1AdQ1QB78I — Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) February 1, 2023

Un día después de la entrevista, la abogada trató de desligarse de la crítica y dio su versión: «Los procedimientos fueron legales. No hay responsabilidad de Patricia de acuerdo a lo investigado. Maldonado murió ahogado. En el caso Nahuel, hubo un enfrentamiento armado y los prefectos no deberían estar en juicio por ello. Mi crítica fue procedimental y para mejorar.»