Reforma electoral: los puntos clave del proyecto que Javier Milei envía al Congreso

El presidente Javier Milei anunció el envío de un proyecto de Reforma Electoral integral que busca modificar la estructura de votación y el funcionamiento de los partidos políticos en Argentina.

La iniciativa, que será coordinada legislativamente por el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene como objetivo principal reducir el gasto público y aumentar los requisitos de transparencia para las candidaturas.

Los ejes de la reforma electoral de Javier Milei: cuáles son los cambios

Eliminación de las PASO: El proyecto suprime las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. De esta manera, el Estado deja de organizar y financiar las internas de los partidos, delegando esa responsabilidad y sus costos a cada espacio político.

El proyecto suprime las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. De esta manera, el Estado deja de organizar y financiar las internas de los partidos, delegando esa responsabilidad y sus costos a cada espacio político. Ficha Limpia: Se establece la inhabilitación para ser candidato a cargos públicos de aquellas personas que cuenten con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción.

Se establece la inhabilitación para ser candidato a cargos públicos de aquellas personas que cuenten con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción. Boleta Única Papel (BUP): Se incorpora la Boleta Única con la inclusión del casillero de «lista completa» , una herramienta que busca facilitar el sistema de votación y permitir el arrastre de votos entre categorías.

Se incorpora la Boleta Única con la inclusión del casillero de , una herramienta que busca facilitar el sistema de votación y permitir el arrastre de votos entre categorías. Reforma del Financiamiento Partidario: Se propone una reestructuración del flujo de fondos públicos para reducir el gasto estatal en las campañas electorales.

Se propone una reestructuración del flujo de fondos públicos para reducir el gasto estatal en las campañas electorales. Verificación Biométrica: El proyecto exige el control digital biométrico para las altas en las afiliaciones partidarias, con el fin de garantizar la transparencia de los padrones y evitar registros irregulares.

El proyecto exige el control digital biométrico para las altas en las afiliaciones partidarias, con el fin de garantizar la transparencia de los padrones y evitar registros irregulares. Exclusión de las circunscripciones uninominales: Aunque era un punto deseado por sectores del oficialismo, el Gobierno decidió retirar este ítem del proyecto al reconocer la falta de consenso legislativo para su aprobación.

El tablero político y la negociación con las provincias

La viabilidad de esta reforma dependerá de la negociación con los gobernadores. El ministro Diego Santilli será el encargado de reactivar el diálogo con los mandatarios provinciales; mientras distritos como Mendoza y Entre Ríos mantienen una relación fluida, otros gobernadores miran con cautela la eliminación de las PASO por el impacto que podría tener en el ordenamiento de sus propios frentes locales.

Desde la Casa Rosada, la estrategia consiste en exponer a los sectores de la oposición que defiendan el sistema de primarias actual, enmarcando el debate dentro de la lucha contra el «gasto de la política». En cuanto a las alianzas de cara a futuros comicios, el oficialismo mantendrá las definiciones en reserva hasta después de mediados de 2026.