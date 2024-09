Video | Reforma jubilatoria: Soria criticó a quienes cambiaron de voto por “excusas ridículas”

En medio del debate en Diputados por el veto del presidente Javier Milei la reforma jubilatoria, el diputado de Río Negro Martín Soria cuestionó duramente a quienes cambiaron de voto por “excusas ridículas”.

“Cristian Ritondo decía que se fueron al entretiempo con la camiseta de Boca y vuelven hoy con la de River y eso es lo que estamos viendo”, señaló.

El diputado señaló que hay legisladores que “van a canjear el voto o abstenerse vaya saber por qué motivo”.

“Hemos escuchado las excusas más ridículas, por un lado que no pueden votar un proyecto de ley que no tiene la partida presupuestaria específica. Les cuento que en estos 9 meses cada uno de los proyectos que envió el presidente Milei a este congreso no tiene partida de asignación especifica”, cuestionó.

“Dicen que no pueden votar las recomposición de las jubilaciones porque sería romper el superávit fiscal. No se que es más trucho si la excusa o el superávit fiscal. Hay superávit fiscal porque no se paga nada en argentina”, criticó.

Diputados ratificó el veto de Javier Milei

Este miércoles, Diputados programó una sesión especial para tratar el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones. Comenzó minutos después de las 11 y se estimaba que la sesión sea extensa. El quórum se consiguió con 131 diputados sentados en sus bancas. En este contexto, organizaciones sociales y sindicatos se unieron para llamar a distintas manifestaciones en contra del veto presidencial, en todo el país. Pasadas las 15:30, los legisladores finalmente ratificaron el veto del Poder Ejecutivo, ya que sanción de la ley de movilidad sumó 153 votos, por debajo de los dos tercios de la Cámara que se necesitaban. Además 87 votaron en contra, es decir para confirmar la observación del Gobierno, y hubo 8 abstenciones.