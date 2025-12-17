Reforma laboral | Antes de la marcha, la CGT criticó el proyecto en el Senado: “Regresiva”

Las autoridades de la CGT fustigaron contra la reforma laboral que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei en el plenario de comisiones del Senado donde se discute el proyecto. El primero en tomar la palabra fue Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato y secretario general del Sindicato del Seguro, quien dijo que la iniciativa es inconsulta con “la enorme cantidad de empleadores que están esperando una modernización”.

Reforma laboral: la CGT criticó el proyecto en el Senado

“El inicio de la ley bases pusieron período de pruebas y fondo de cese (..) para promover el trabajo: no generaron empleo genuino. El problema no es el cambio de las relaciones laborales, que sí hay que cambiarlas, pero entre los que tienen las fuerzas productivas y el trabajador”, expresó Sola de la CGT.

Para el representante sindical, la reforma del Gobierno “tiene grandes problemas de constitucionalidad”. “Solicitamos que esto no sea una discusión entre gallos y medianoches”, dijo Sola ante las comisiones de Trabajo y de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

En tanto, Jorge Arguello, de Camioneros, afirmó que la ley “es regresiva”. “No es una reforma, es una flexibilización laboral. No se genera más trabajo quintando más derechos”, argumentó el referente.

“Algunos sectores de los empresarios no quieren esta ley. No les sirve. Sacarle todos los derechos a los trabajadores me parece una locura y que estamos equivocando el camino. Entendemos que hay algo nuevo en el mundo, pero hay que discutirlo”, agregó.

El otro triunviro y secretario general de SEIVARA, Cristian Jerónimo, reiteró que la CGT no avaló en ningún momento el proyecto de la reforma laboral y dijo que no le aporta “nada al mundo del trabajo”.

“Sabemos que hay que mejorar ciertas cuestiones, pero no hay mejor que los trabajadores y la contraparte, los empresarios, para construir el mejor proyecto en el cual entienden las necesidades de las distintas actividades”, siguió.

Jerónimo se quejó porque el Gobierno libertario no los convocó para la discusión. También fustigó contra el Consejo de Mayo. “Han demostrado de vuelta que nos mintieron. Sin el aval del mundo del trabajo, ellos avanzaron con un proyecto”, sintetizó Jerónimo.

La marcha contra la reforma laboral

Antes de la movilización de mañana, la CGT repudió una supuesta “provocación innecesaria” de funcionarios nacionales hacia los trabajadores. “Exigimos al Gobierno nacional que garantice la integridad física y la libertad de quienes participen de la movilización”, publicó la central obrera.

NA