Paro contra la reforma laboral en Neuquén: ¿Se verá afectado el pago del aguinaldo?
La Asociación Bancaria Seccional Neuquén confirmó que acompañará la movilización contra el proyecto de ley que impulsa el Gobierno Nacional.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro nacional y la movilización junto a la CGT este jueves contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, al tiempo que se confirmaron marchas en la región, en ciudades como Neuquén, Roca, Bariloche, Viedma y San Martín de los Andes. La asociación bancaria- seccional Neuquén- confirmó que acompañará la movilización.
Desde la CGT Regional Neuquén repudiaron: «Una reforma en la legislación laboral que el único objetivo que tiene es la limitación de la negociación colectiva, el ataque a las organizaciones sindicales y los derechos individuales de cada trabajador y trabajadora».
«Con la falsa promesa de la generación de empleo registrado y la modernización laboral, quieren llevar a este pueblo a votar en contra de sus propios derechos«, agregaron.
El Secretario General Adjunto Asociación Bancaria Seccional Neuquén, Adrián Medina, informó que acompañaran la protesta y comunica que «las sucursales van a trabajar normalmente» dado que en Neuquén «la concentración es a las 15 (en el monumento a San Martín) posterior al horario de salida de los bancarios». En este sentido, explicó que la protesta no afectará el pago del aguinaldo.
Paro este jueves: dónde serán las movilizaciones en Rio Negro y Neuquén
En Bariloche, la intersindical que nuclea a gremios de la CGT Zona Andina y las dos CTA marchará en conjunto. La concentración será a las 17:30 en Onelli y Moreno, para luego dirigirse hacia el Centro Cívico.
En Neuquén, la CGT Regional convocó a movilizarse a las 15 en el Monumento a San Martín. Desde Adunc convocaron a participar de las manifestaciones regionales y cuestionaron la reforma.
El gremio confirmó su presencia a las 15 en Neuquén, a las 11 en San Martín de los Andes (Rotonda de YPF), a las 18 en Roca (Plaza San Martín) y Bariloche (Onelli y Moreno), y en la Legislatura de Viedma con horario a confirmar.
