Paro contra la reforma laboral en Neuquén: ¿Se verá afectado el pago del aguinaldo?

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro nacional y la movilización junto a la CGT este jueves contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, al tiempo que se confirmaron marchas en la región, en ciudades como Neuquén, Roca, Bariloche, Viedma y San Martín de los Andes. La asociación bancaria- seccional Neuquén- confirmó que acompañará la movilización.

Desde la CGT Regional Neuquén repudiaron: «Una reforma en la legislación laboral que el único objetivo que tiene es la limitación de la negociación colectiva, el ataque a las organizaciones sindicales y los derechos individuales de cada trabajador y trabajadora».

«Con la falsa promesa de la generación de empleo registrado y la modernización laboral, quieren llevar a este pueblo a votar en contra de sus propios derechos«, agregaron.

El Secretario General Adjunto Asociación Bancaria Seccional Neuquén, Adrián Medina, informó que acompañaran la protesta y comunica que «las sucursales van a trabajar normalmente» dado que en Neuquén «la concentración es a las 15 (en el monumento a San Martín) posterior al horario de salida de los bancarios». En este sentido, explicó que la protesta no afectará el pago del aguinaldo.

Paro este jueves: dónde serán las movilizaciones en Rio Negro y Neuquén

En Bariloche, la intersindical que nuclea a gremios de la CGT Zona Andina y las dos CTA marchará en conjunto. La concentración será a las 17:30 en Onelli y Moreno, para luego dirigirse hacia el Centro Cívico.

En Neuquén, la CGT Regional convocó a movilizarse a las 15 en el Monumento a San Martín. Desde Adunc convocaron a participar de las manifestaciones regionales y cuestionaron la reforma.

ATE llamó a paro nacional este jueves 18 de diciembre (Foto: Gentileza)

El gremio confirmó su presencia a las 15 en Neuquén, a las 11 en San Martín de los Andes (Rotonda de YPF), a las 18 en Roca (Plaza San Martín) y Bariloche (Onelli y Moreno), y en la Legislatura de Viedma con horario a confirmar.



