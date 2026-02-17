Reforma laboral: el Gobierno analiza aceptar cambios para asegurar la sanción y convertirla en ley antes de marzo 2026

El proyecto de reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado y se encamina a su tratamiento en Diputados. Aun con los resultados a favor y la seguridad de lograr un nuevo avance, el Ejecutivo analiza posibles trabas que pueden surgir durante su debate en la Cámara baja y no descarta la posibilidad de ceder ante algunos pedidos con tal de asegurar la sanción.

El Gobierno analiza cambios para aprobar la reforma laboral

La reforma laboral es uno de los proyectos más importantes del Gobierno y desde su creación (y anuncio), fue punto de críticas por parte del sector opositor. Pese a los rechazos, la semana pasada logró avanzar en el Senado y esto sólo aumentó las esperanzas del oficialismo que, para evitar contratiempos, ya se puso a definir un plan que les permita seguir avanzando con la normativa laboral.

En este sentido, una fuente cercana al proyecto adelantó que el Gobierno podría aceptar las modificaciones de la Cámara de Diputados en la reforma laboral para aprobarlo este jueves 19 de febrero.

De lograrse, el siguiente paso sería devolverlo a la Cámara alta un día después. El objetivo final sería convertirlo en ley el viernes 27 de febrero.

Desde la mesa política de Javier Milei creen que, luego de sesionar el jueves, como estará estipulado en el congroma libertario, el texto sería remitido al Senado para que la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo el viernes 20 en comisión.

El lunes se reveló que los libertarios habían barajado la posibilidad de cambiar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación o de una ley complementaria, después se indicó que esta posibilidad no tendría el visto bueno de un sector de los dialoguistas.

Por el momento se desconoce ante qué cambios podría ceder el Ejecutivo, pero no descartan en los próximos días anticiparlos.

Reforma laboral: qué dice el artículo de la polémica

El polémico artículo que buscan modificar refierse a las licencias médicas. La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a cargo.

Patricia Bullrich explicó que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado «fehaciente» o una junta médica.

El artículo fue puesto bajo la lupa tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.

Con información de Noticias Argentinas