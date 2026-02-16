Reforma laboral: el Gobierno busca evitar que la oposición voltee el artículo de las licencias médicas

Ante la amenaza de que el proyecto de reforma laboral reciba modificaciones en la Cámara de Diputados y sea devuelto al Senado, el Gobierno ahora ofrece modificar el polémico artículo que reduce el pago de salarios por enfermedad. Las salidas que estudia el oficialismo, reducidas a meras promesas, son retocar el texto en la reglamentación o sancionar una ley aparte.

Así lo adelantó en las últimas horas la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, quien informó que en las últimas horas mantuvo diálogos con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para buscar alternativas que eviten que la oposición voltee el artículo 44 en el recinto.

Ese artículo, que pasó bajo el radar en el Senado pero se transformó en el eje de la discusión en Diputados, reduce el pago de salario al 50% o 75%, según se trate o no de una actividad voluntaria y consciente del riesgo sobre la salud, y también disminuye el período de cobertura de entre los 6 y 12 meses actuales a entre 3 y 6 meses.

Bullrich anticipó, en diálogo con el canal Todo Noticias, que propondrán una modificación para aclarar que en casos de enfermedades “severas, degenerativas o irrecuperables” el trabajador seguirá percibiendo el 100% de su salario básico, “sólo en caso de corroboración concreta y fehaciente”.

“Como en ningún momento la Ley de Contrato de Trabajo distinguía entre enfermedades severas y no severas, vamos a trabajar este tema de las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, y ahí sí va a volver el 100% del salario. Vamos a ver si lo hacemos por reglamentación o que se vote como otra ley. Le vamos a buscar la forma, pero bien cerrado, con un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar”, dijo la senadora.

En ese sentido, remarcó que “hay una mafia con los certificados médicos” y que “Argentina hoy tiene un 15% de ausentismo”, por lo que la intención es mantener el pago del 50% en caso de trastornos ajenos al trabajo, como por ejemplo una lesión practicando deporte.

“Lo del 50% hay que dejarlo porque hay una cantidad de certificados truchos. Si te querés hacer el vivo, cobrás el 50% del salario”, sentenció Bullrich.

Cómo sigue el tratamiento de la reforma laboral en Diputados

El debate comenzará este miércoles a las 14 en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto. La reunión comenzará con la exposición de representantes del sindicalismo y las empresas, y La Libertad Avanza planea terminar la jornada con la firma del dictamen, ayudado por bloques aliados.

Martín Menem y Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, activaron la logística para sesionar este mismo jueves, de modo tal de darle al Senado un margen de una semana (la última de extraordinarias) para votar el proyecto, si es que vuelve con modificaciones. Pero primero, intentarán convencer a la oposición de no introducir cambios e ir por la vía alternativa.

La misión parece difícil: las objeciones atraviesan a los distintos sectores de la oposición dura y dialoguista. Incluso en el PRO, el bloque más fiel al Gobierno, hay cuestionamientos; las senadoras Andrea Cristina y Victoria Huala fueron las únicas que pidieron la palabra en la sesión para rechazar ese artículo puntual, que se votó dentro del Título 1.

En medio de la desconfianza sobre las promesas del Gobierno, la apuesta opositora es corregir el texto de la ley. Apuestan a que los cambios en las licencias por enfermedad sean la puerta de entrada a más modificaciones en otros artículos, como por ejemplo el de la creación de Fondos de Asistencia Laboral (FAL).

“Lo que es importante es que se abra la discusión, porque el peor enemigo que tenemos es que no acepten ningún cambio. Hay que trabajar para que se abra algún cambio, el mínimo que sea, porque con abrir un solo cambio, el proyecto tiene que volver al Senado, y eso permite que empecemos a empujar todo”, afirmó a este medio un diputado que votará en contra del proyecto.