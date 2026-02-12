Media sanción para la reforma laboral: Javier Milei celebró un resultado “histórico”, qué dice la oposición

En una jornada que marcó un punto de inflexión para la gestión de La Libertad Avanza, el Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de modernización laboral. Con una votación que arrojó 42 votos a favor y 30 en contra, el Ejecutivo logró sortear con éxito uno de los desafíos legislativos más complejos del año 2026, abriendo ahora el debate hacia la Cámara de Diputados.

La victoria legislativa fue celebrada de forma inmediata por el presidente Javier Milei, quien utilizó sus redes sociales para calificar el hecho como “histórico”. Fiel a su estilo, el mandatario acompañó su mensaje con su habitual arenga: “¡Viva la libertad, carajo!”.

En la misma sintonía, el vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó el «trabajo en equipo» desde los palcos del Congreso, donde presenció el cierre de la votación junto a Karina Milei y otros referentes de la mesa política de Casa Rosada.

Voces oficialistas: fin de la informalidad y reglas claras

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las figuras más enfáticas al defender la iniciativa. Según la funcionaria, este proyecto aporta “orden y reglas claras”, y vaticinó el final de lo que denominó la “industria del juicio”. Para Bullrich, la aprobación es un paso fundamental para terminar con el estancamiento y la informalidad laboral que afecta al país hace décadas.

Desde el ámbito legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó que el Congreso ha comenzado a «saldar una deuda» con quienes están fuera del sistema. Por su parte, el legislador bonaerense Sebastián Pareja calificó el avance como un camino hacia la “normalización” de un sistema que consideraba perjudicial para el progreso individual.

Este respaldo se replicó en las provincias con referentes como el senador neuquino Pablo Cervi y el dirigente tucumano Lisandro Catalán, quienes coincidieron en que la reforma permitirá dejar atrás las rigideces que frenaban el crecimiento del empleo.

El rechazo de la oposición y el sindicalismo a la media sanción de la reforma laboral

No obstante, el clima de festejo en el oficialismo contrastó con las duras críticas de los sectores opositores. El senador por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fundamentó su voto negativo señalando que el proyecto profundizará la crisis. A pesar de reconocer la necesidad de cambios, Zamora sostuvo que la normativa actual parece estar diseñada para el beneficio de un “puñado de grandes empresas” y no para la creación de empleo genuino.

Desde el sector gremial, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, fue tajante al afirmar que la ley representa un retroceso de más de 100 años en materia de derechos. Según el dirigente sindical, la reforma no generará nuevos puestos de trabajo, sino que terminará por «destruir el empleo» existente.

Finalmente, el arco peronista prometió dar batalla en la siguiente instancia legislativa. La senadora Juliana di Tullio advirtió que el camino no termina con esta media sanción y que la defensa de la «dignidad del pueblo trabajador» se trasladará tanto a la Cámara de Diputados como a las calles. En una postura similar, el dirigente Jorge Capitanich reafirmó su postura «del lado del trabajo» y en contra de lo que considera una lógica de especulación.