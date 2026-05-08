Reforma laboral y empleadas domésticas: 5 cambios que debés conocer para mayo 2026

El escenario para el empleo en hogares argentinos ha dado un giro histórico en mayo 2026. Con la plena vigencia de la reforma laboral y empleadas domésticas, el marco normativo de la Ley 26.844 se ha visto alterado en puntos de fricción que históricamente generaban litigiosidad.

La reforma laboral y empleadas domésticas introduce una flexibilización sin precedentes en la etapa inicial del contrato y redefine el costo de las indemnizaciones ante despidos.

En este contexto de mayo 2026, los empleadores de Río Negro y Neuquén deben estar especialmente atentos: si bien se eliminan las sanciones por empleo no registrado, la obligación de inscribir al personal en ARCA permanece firme para acceder a beneficios impositivos y cobertura de ART.

Entender estos cambios es la única vía para evitar juicios bajo un nuevo estándar judicial que busca reducir los costos del proceso y agilizar las actualizaciones salariales por IPC.

Reforma laboral y empleadas domésticas: extensión del período de prueba y estabilidad laboral

Uno de los pilares de la reforma laboral y empleadas domésticas es la modificación del tiempo de evaluación. Hasta el mes pasado, el plazo era sensiblemente menor; ahora, la reforma laboral establece un período de prueba de seis meses para los contratos por tiempo indeterminado.

Durante este semestre, el empleador puede extinguir la relación laboral sin necesidad de expresar una causa y, fundamentalmente, sin pagar indemnización por antigüedad. Sin embargo, la ley es clara: no se puede contratar a la misma trabajadora más de una vez bajo esta modalidad para «estirar» el beneficio.

Una vez superados los 180 días, la trabajadora adquiere la estabilidad plena del régimen de casas particulares, y cualquier desvinculación posterior deberá regirse por el cálculo de un mes de sueldo por año de servicio, tomando como base la mejor remuneración normal y habitual.

Reforma laboral y empleadas domésticas: eliminación de multas y nuevo cálculo de indemnizaciones

El cambio más disruptivo de la reforma laboral para empleadas domésticas es la derogación de las multas que duplicaban las indemnizaciones por falta de registro.

Bajo la nueva reforma laboral, el foco se desplaza de la sanción punitiva a la regularización administrativa.

Indemnización simplificada : al desaparecer las multas por «trabajo en negro» (antes previstas en las leyes 24.013 y 25.323), el costo de un despido se vuelve previsible y se limita al capital indemnizatorio base.

: al desaparecer las multas por «trabajo en negro» (antes previstas en las leyes 24.013 y 25.323), el costo de un despido se vuelve previsible y se limita al capital indemnizatorio base. Actualización por IPC : cualquier deuda laboral o crédito judicial ahora se actualizará por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa pura del 3% anual. Esto elimina la discrecionalidad de los jueces y brinda seguridad jurídica al hogar.

: cualquier deuda laboral o crédito judicial ahora se actualizará por la variación del más una tasa pura del 3% anual. Esto elimina la discrecionalidad de los jueces y brinda seguridad jurídica al hogar. Recibo electrónico obligatorio: la reforma sepulta definitivamente el formulario de papel. Ahora, la constancia bancaria del pago y el recibo generado en la web de ARCA son la única prueba válida de cumplimiento salarial.

En la Patagonia, estos cambios conviven con los derechos adquiridos que la reforma no tocó: el 31% por zona desfavorable y el 1% de antigüedad siguen siendo obligatorios. Mantener el registro al día en ARCA sigue siendo, hoy más que nunca, la mejor inversión para evitar que un malentendido doméstico termine en una sentencia judicial inmanejable.