El Banco Central devolvió los fondos del swap con el Tesoro de Estados Unidos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó la cancelación del tramo activado del swap de monedas con el Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta USD 20.000 millones. De este modo, el Gobierno argentino devolvió los fondos que había recibido en octubre en el marco de ese acuerdo financiero. Los detalles.

Argentina canceló el tramo activado del swap con Estados Unidos

La información fue confirmada tanto por el Departamento del Tesoro estadounidense como por la autoridad monetaria local. A través de su cuenta en la red social X, el titular del Tesoro de los EE. UU., Scott Bessent, destacó que la devolución se realizó de manera “rápida y completa”.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”, señaló Bessent.

En la misma línea, el BCRA difundió un comunicado oficial en el que precisó que “en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”. Actualmente, la entidad es conducida por Santiago Bausili.

El Banco Central canceló las operaciones del swap con Estados Unidos

El esquema utilizado consistió en operaciones de intercambio de divisas bajo condiciones específicas pactadas entre ambos organismos:

Mecánica: El acuerdo estableció los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre el BCRA y el Tesoro estadounidense.

Monto: La línea de crédito contingente alcanzó los USD 20.000 millones, consolidándose como una de las herramientas de asistencia técnica y financiera más importantes del año pasado.

Con la finalización de estas operaciones, el Banco Central regulariza su posición frente al Departamento del Tesoro, cerrando el ciclo de intervención cambiaria que se activó tras el anuncio de octubre para contener la volatilidad del peso.

Con información de NA