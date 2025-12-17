Reforma laboral en el Senado: el Gobierno ya tiene día señalado para el debate

Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza, anticipó el cronograma que impulsa el Ejecutivo para la reforma laboral.

El Gobierno nacional comenzó a poner fechas sobre la mesa para la reforma laboral y busca activar su discusión en el Congreso antes de fin de año. De esta manera, el oficialismo acelera definiciones en el Senado y confía en reunir los votos necesarios para avanzar con el proyecto durante las sesiones extraordinarias.

El Senado se ordena y el oficialismo confía en los votos necesarios

En ese escenario, la senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich confirmó que el Ejecutivo pretende tratar la iniciativa en el corto plazo. Según explicó, dentro de la Cámara alta considera que “habrá media sanción” y remarcó que el bloque oficialista y sus aliados “quieren colaborar” para que la ley avance.

La legisladora realizó esas declaraciones en una entrevista televisiva con Eduardo Feinmann por A24, donde además detalló los movimientos internos del Senado.

Sostuvo que esta semana se dio “un paso muy importante al conformar las comisiones que tratarán el proyecto, con una mayoría de miembros del bloque de Gobierno y sus aliados”. De acuerdo a su planteo, ese esquema permitiría reunir 44 senadores y alcanzar la mayoría simple.

El debate se inscribe dentro del temario de sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.

Reforma laboral: una fecha concreta y un debate que ya genera ruido

Con ese respaldo, la senadora afirmó que ese número “da la posibilidad de que, contemplando las miradas de cada uno, tratemos la ley en un corto plazo”. Luego precisó: “Apuntamos a tratarla el 26 de diciembre, la cual sabemos que es una fecha complicada, pero todos están dispuestos a venir porque lo creen importante”.

Por otro lado, Bullrich defendió el sistema de “bancos de horas”, al que definió como un mecanismo que daría “mayores libertades tanto para trabajadores como para empleadores”.

La senadora ejemplificó: “Alguien que trabaja en una empresa y quiere tener los viernes libres. Lo arregla con su empleador para que los lunes, martes, miércoles y jueves trabaje una hora más y los viernes no trabaje. O trabajo todos los días dos horas menos y un día trabaja más”.

A lo que Feinmann cuestionó: “¿No se transformaría en un descalabro la empresa? Porque si cada uno va a pedir dos menos o dos más…”.

El cruce se viralizó en redes sociales y volvió a poner el foco en uno de los puntos más discutidos del proyecto, mientras el Senado se prepara para un debate que ya tiene fecha marcada en el calendario legislativo.