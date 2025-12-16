Reforma laboral este miércoles en el Senado: se redefinen comisiones con el kirchnerismo en minoría

El Senado reordenó su tablero y el kirchnerismo quedó en minoría en las comisiones, mientras se acelera el debate de la reforma laboral. Con 44 voluntades sobre 72, el oficialismo libertario y bloques dialoguistas fijaron una agenda frenética desde este miércoles.

Agenda exprés en la Cámara alta: reforma laboral, glaciares y Presupuesto en marcha

Desde este miércoles, a las 9, comenzarán plenarios para tratar la reforma laboral y la ley de glaciares. Además, se espera la llegada del Presupuesto 2026, que aún se discute en Diputados. El objetivo declarado es dictaminar el viernes y sesionar el 26.

En ese marco, el cronograma fue definido en una reunión de Labor Parlamentaria. Allí, el peronismo kirchnerista tomó nota del acuerdo entre La Libertad Avanza y bancadas como la UCR, el PRO y Provincias Unidas. Ese entendimiento permitió dividir la integración de las comisiones.

De esta manera, en las comisiones de 19 miembros, 13 lugares quedarán para libertarios y dialoguistas y seis para el kirchnerismo. En tanto, en las de 17 butacas, la relación será de 12 a cinco.

Además, se resolvió delegar en Presidencia la conformación de las comisiones que actuarán durante las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 30 del mes. A partir de esta decisión, comenzaron los llamados para coordinar la actividad legislativa inmediata.

Bullrich al frente, invitados y una cuenta regresiva hacia el 26

El raid legislativo arrancará con reuniones constitutivas cada media hora. Primero se reunirán Trabajo, Presupuesto y Hacienda, Minería y Medio Ambiente. Luego, desde las 11, habrá plenarios simultáneos para reforma laboral y glaciares.

En la comisión de Trabajo, Patricia Bullrich presidirá el debate laboral. En Presupuesto y Hacienda continuará el jujeño Ezequiel Atauche, una de las figuras centrales del oficialismo en el Senado.

Asimismo, Bullrich adelantó que habrá 15 invitados para exponer sobre la reforma laboral. Comenzarán funcionarios de Trabajo y Economía, y luego se participarían sindicatos y empresarios, entre ellos la Unión Industrial Argentina (UIA).

Bullrich encabezará el debate laboral en una semana decisiva en la Cámara alta.

En paralelo, Diputados impulsa el Presupuesto 2026 junto a otros proyectos económicos. La intención es girarlos rápidamente al Senado para intentar firmar dictámenes este viernes. La meta oficial es cumplir los plazos reglamentarios y llegar al recinto el 26.

Por último, desde el oficialismo admitieron que el cronograma es ajustado. “Si con alguna ley no llegamos, podríamos estirarnos”, señalaron a Infobae. En ese escenario, el lunes 22 aparece como alternativa para dictaminar y sesionar el 29.