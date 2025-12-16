Reforma laboral: la CGT anunció movilizaciones en Neuquén y Río Negro para este jueves

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció movilizaciones para este jueves 18 de diciembre en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Dónde y en qué horario serán las manifestaciones en Neuquén y Río Negro.

Reforma laboral: movilización en Bariloche

La intersindical de Bariloche, que nuclea a los gremios de la CGT Zona Andina y las dos CTA, marcharán juntos el jueves, comunicaron.

La concentración será a las 17:30 en Onelli y Moreno, y luego se dirigirán hacia el Centro Cívico.

Reforma laboral: dónde será la movilización de la CGT en Neuquén

Desde la CGT Regional Neuquén convocaron a movilizarse. “Entendemos que la creación de empleo no se logra quitando derechos, sino a través del desarrollo de la industria nacional y un modelo económico que garantice soberanía”, remarcaron en un comunicado.

La convocatoria es a las 15 este jueves 18 de diciembre. La concentración será en el Monumento a San Martín, en Neuquén capital, para luego marchar. El recorrido todavía no se difundió.

Reforma laboral: movilización en Plaza de Mayo

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional para el próximo jueves 18 de diciembre, que incluirá una movilización a Plaza de Mayo desde las 15. «La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias», dijo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

Y agregó: «Mientras el mundo reduce la jornada laboral y mejora salarios, acá se avalan condiciones inhumanas y esclavistas. México aumentó el salario mínimo y España restituyó derechos laborales con crecimiento económico y empleo”, señaló.

Reforma laboral: el Gobierno dijo que dejará atrás «el 50% de informalidad»

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que el proyecto de ley irá «a debate, se aprobará y daremos vuelta la página porque dejaremos atrás el 50% de informalidad que hay en Argentina”.

Marcó que «las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley; por lo tanto, en principio no habría modificaciones”.