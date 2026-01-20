Reforma laboral: la Casa Rosada asegura tener los votos y avanza con la estrategia en el Senado

Tras la oficialización del llamado a sesiones extraordinarias, el Gobierno se esperanza con obtener la sanción de la reforma laboral, uno de los objetivos principales del presidente Javier Milei. Los detalles.

El Gobierno confía en aprobar la reforma laboral

Según una importante fuente con acceso al despacho presidencial, en la administración libertaria aseguran tener el número necesario para aprobar el proyecto de reforma laboral que se tratará del 10 al 11 de febrero.

Asimismo, a priori descartan cambios en el articulado, aunque admiten que si no modifica el espíritu y aporta, no tendrían problemas en implementarlos siempre y cuando “no alteren el espíritu de la nota”.

“No veo por qué los aliados no nos acompañarían. Todos se benefician con la Reforma Laboral», expresó una importante fuente ante la agencia NA.

Lo cierto es que la mesa chica se reunió el pasado viernes con el objetivo de desplegar la estrategia necesaria entre los alfiles libertarios que le permitan sumar las voluntades necesarias para anotarse un nuevo logro legislativo.

Para la fecha, la exministra de Seguridad devenida en jefa de bloque de La Libertad Avanza impulsó una comisión de trabajo en la Cámara de Senadores a cargo de la abogada laboralista Josefina Tajes para dar lugar a las sugerencias de los sectores involucrados.

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, recorre las provincias con la idea de canjear pedidos provinciales menores por respaldos, en Casa Rosada descartan implementar “compensaciones” a los mandatarios provinciales que se muestran reticentes al articulado tributario del proyecto diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“La compensación va a surgir del crecimiento que va a generar, tanto en sus recursos propios como en la coparticipación”, sintetizó una fuente inobjetable al respecto.

NA