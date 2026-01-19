Reforma laboral: Diego Santilli viaja a Neuquén para asegurar los votos en el Congreso 

Mientras desde Casa Rosada avisan que no habrá cambios al proyecto de reforma laboral e impositivo, el ministro del Interior Diego Santilli se apuntó para esta semana tres viajes en busca de apoyo parlamentario, entre ellos un regreso a Neuquén con el objetivo de conversar nuevamente con Rolando Figueroa, un gobernador que no está en la lista de opositores pero tampoco en la de mejores amigos.

Aunque el funcionario le inyecta optimismo, en privado lo esperan con demandas por deudas nacionales y por la ausencia de obra pública.

En la misma lista de dialoguistas difíciles de contentar están Gustavo Sáenz, que desde Salta armó una pequeña liga con los misioneros para potenciar sus planteos y Provincias Unidas, espacio que nuclea a radicales, PRO, socialismo, peronistas no kirchneristas y partidos provinciales.

Según lo previsto Santilli estará este lunes en Salta, el miércoles en Neuquén y el jueves nuevamente en Entre Ríos con su amigo Rogelio Frigerio. Quizás entre una y otra reunión le haga un lugar al pampeano Sergio Ziliotto que por segunda vez canceló el viernes pasado una cita en Casa Rosada. De ambos lados, en Santa Rosa y en Interior, bajaron cualquier especulación sobre la postergación motivada por razones estrictamente personales.

Si bien fuentes nacionales admiten que con Ziliotto no hay margen de negociación a favor de la reforma laboral, Santilli no lo deja afuera de su ronda de consultas. “Es una reforma impositiva encubierta” plantean en el entorno del gobernador y advierten que La Pampa perderá entre $ 20.000 y 35.000 millones anuales por la quita en Ganancias que se ató a este proyecto. Los pampeanos suman a esa cifra otros recursos retenidos: “Nación acumula una deuda con la provincia que supera los $ 400.000 millones”, dijeron a diario Río Negro allegados al mandatario que calificaron como “inadmisible” la baja de la alícuota de Ganancias para empresas.

Según cuentan quienes conversan con el ministro Santilli, no le resulta fácil a los gobernadores apoyar públicamente una reforma que les significará una merma considerable de recursos. “Los más difíciles hoy son los peronistas con peluca” apuntó un asesor nacional sobre el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo que estos días está de licencia pero enviará a Buenos Aires a su ministro de Economía y Producción.

La semana pasada Santilli visitó a Alfredo Cornejo en Mendoza y a Gustavo Orrego en San Juan. Aún aliado y habiendo conformado listas conjuntas para octubre, el radical admitió públicamente que la reforma impactará negativamente en las arcas provinciales y blanqueó públicamente las necesidades de su distrito.

Cornejo comprometió su apoyo –también Orrego- y no lo condicionó al cumplimiento de sus reclamos aunque los hizo y públicamente. Priorizó tres obras públicas: que se licite la Ruta 7 hacia Chile; que se termine el tramo de la Ruta 40

hacia San Juan y que se termine el tramo de la Ruta 40 que une Bardas Blancas con el límite de Neuquén. Sobre esta última subrayó que “es muy relevante para la economía de Mendoza y la economía futura y para el norte de Neuquén, es la zona potencialmente minera y la zona petrolera que está desarrollando la lengua norte de la formación geológica de Vaca Muerta”, indicó.

Por su parte Santilli, de quien no depende la continuidad de las obras pero que es “un vehículo” para hacer llegar el mensaje a Nación, informó que la licitación de la Ruta 7 se hará en febrero.

El viernes en la primera reunión del año de la mesa política convocada por Manuel Adorni–sin la presencia ni de Javier Milei ni de Karina Milei- por primera vez participó Luis Caputo quien sí tiene la llave para destrabar las demandas de los gobernadores. En la charla, en la que estuvieron Patricia Bullrich, Martín y Lule Menem y Santiago Caputo, quedaron plasmadas las dos posiciones que coexisten frente a cada amplia reforma libertaria. Unos se mostraron reacios a cualquier cambio o concesión mientras que otros pidieron analizar los pedidos provinciales en el aspecto tributario.

La preocupación que Santilli transmitió es respecto al éxito del plan. Si la quita de Ganancias no se traduce en inversión y en recuperación de empleo formal las provincias no verán compensada la caída de recaudación y coparticipación. “Tengo que hablar con el ministro de Economía” les responde “El Colo”, más flexible, a sus interlocutores a quienes al menos le deja abierta la instancia del diálogo. A excepción, claro, de los que no tienen representación

parlamentaria o los peronistas que no firmaron el Pacto de Mayo y rechazan todo el paquete de la reforma laboral.

Acuerdo por la caja de jubilaciones

La deuda previsional es uno de los temas recurrentes entre gobernadores. El último viernes el gobernador Rolando Figueroa anticipó a diario Río Negro que insistirá en la rápida firma de un convenio para saldar “esa gran deuda que tiene Anses con Neuquén”. También otros planteos vinculados a obra pública e infraestructura.

Anima a Neuquén un antecedente próximo. La Pampa acaba de acordar con Anses un financiamiento provisorio del déficit del Sistema Previsional de los agentes públicos provinciales por $ 62.000 millones. La cifra – que se transferirá en doce cuotas mensuales- se acordó a través de auditorias de los equipos técnicos de Anses y el Instituto de Seguridad Social de La Pampa como antes se hizo con Córdoba y Entre Ríos mientras Santa Fe tiene su demanda en espera en la Corte Suprema.

La firma de ese acuerdo no modificó sin embargo la postura del pampeano que hace un mes fue anfitrión de una cumbre con Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Raúl Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), los cuatro excluidos de las reuniones de Casa Rosada.