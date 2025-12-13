Reforma laboral: Patricia Bullrich anunció la creación de un fondo para afrontar despidos o pensiones

Este jueves, la próxima presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, participó de una charla junto a Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, en donde hablaron principalmente de la reforma laboral que se debatirá en el Congreso. Allí, la ahora ex ministra de Seguridad detalló que se creará un fondo para que las empresas afronten despidos o jubilaciones.

El encuentro se desarrolló durante el cierre del 24° Seminario Propyme 2025 ante cientos de empresarios y ejecutivos industriales.

En primer lugar, Bullrich habló sobre los juicios laborales y apuntó directamente contra los abogados que «hacen fraude para intentar ganar» una instancia judicial generando » una destrucción de empleo y de capital para las empresas».

En este sentido, dijo que el Gobierno no va a permitir esta modalidad y adelantó que va a haber «una penalidad muy fuerte» contra ellos.

Además, dijo que la reforma promueve los acuerdos entre el empleador y el trabajador, y sostuvo que el proyecto también es pro-empleado, ya que mantiene el mes por año en las indemizaciones.

«Que el trabajador sepa que va a cobrar un mes por año: pero un mes del salario, no de la guardería«, detalló con respecto a que no se sumarán ítems externos al haber.

Bullrich acotó que esta iniciativa es para «cerrar todo lo que es judicialización extrema» y por esto propusieron crear una actualización que sea del IPC más un 3% en las cuentas.

«Uno tiene un trabajador que lo quiere despedir y tiene 10 años, le va a pagar 10 meses», comentó y explicó que si el juicio se prolonga, se puede acordar bajo este cálculo: «El ojbetivo que tenemos aquí es que la indemnización cierre el conflicto, y no quede eternamente».

Después, resaltó las iniciativas del banco de horas voluntarios y ejemplificó que se pueden generar acuerdos en los cuales un trabajador tenga dos jornadas de 12 horas y luego pueda faltar un día por acumulación de horas.

También destacó la flexibilización en las vacaciones y adelantó que podrán extenderlo para que sea todo el año y también cubra el invierno, y no como se filtró, que sería desde octubre a abril y que se puedan divirid cada siete días para armar el ciclo laboral.

Asimismo, declaró que habrá cambios en el régimen agrario, en el de Casas Particulares, y en el mercado de plataformas digitales.

«Hay 500 mil personas trabajando en plataformas, no quieren ser empleado dependientes de nadie, quieren ser monotributistas«, definió.

En este sentido, declaró que a este sistema le agregarán un seguro de riesgo de trabajo: «Después no quieren tener más nada, bueno así está el sistema».

De qué se trata el Fondo de Asistencia Laboral

En otra parte de la charla, la senadora explicó que están creando un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para manejar los pasivos de las empresas a través de una reducción de las contribuciones patronales.

«El regimen es asi: de las contribuciones patronales que hoy paga una empresa, el 3% lo va a dejar de pagar, pero con eso va a armar un fondo de cese«, indicó.

Bullrich ejemplificó con el caso de la venta de Carrefour, en cuyas negociaciones también entran los «pasivos ocultos» del valor real.

De esta manera, este fondo cubrirá los pasivos de las empresas como «muerte de un trabajador ó despido de todos. Ya tenes toda la contingencia armada».

«Yo tengo mi empresa y tengo todos los pasivos que pueden surgir, y junte tanto dinero. Entonces va y le dice al Ministerio de Economia: ‘No quiero poner mas plata en el fondo porque ya tengo mi contingencia cubierta’«, añadió.

Por último, Bullrich aclaró que aún mantienen la discusión con la cartera de Luis Caputo con respecto de seguir rebajando estas contribuciones. «Es una ley que lo que hace es generar al empresario y al trabajador las cosas claras», concluyó.