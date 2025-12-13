Reforma laboral: el Gobierno descarta las críticas y defiende el debate en el Senado

El Gobierno Nacional rechazó las críticas de la oposición y ratificó que impulsará el debate de la reforma laboral en el Senado, al sostener que la iniciativa cuenta con respaldo constitucional. Desde la Casa Rosada aseguraron que el proyecto no se centra en cuestiones impositivas y remarcaron su amplitud normativa. “El eje de la reforma laboral no está puesto en las cuestiones impositivas. Tiene más de 200 artículos”, explicaron fuentes oficiales, según Infobae.

Reforma laboral: el oficialismo impulsará la iniciativa en el Senado

Pese a los cuestionamientos de sectores opositores que advierten que el tratamiento de la reforma laboral debería iniciarse en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo insiste en que la decisión es correcta desde el punto de vista legal.

Un funcionario involucrado en el debate señaló que la definición se apoya en el artículo 77 de la Constitución Nacional, que establece que las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras del Congreso, ya sea por iniciativa de sus miembros o del Poder Ejecutivo, salvo las excepciones expresamente previstas.

En ese sentido, aclaró que el artículo 52 de la Constitución fija como excepción únicamente a las leyes vinculadas a contribuciones, cuya iniciativa corresponde de manera exclusiva a la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo sostienen que la reforma laboral no encuadra en esa categoría, ya que no se trata de un proyecto impositivo sino de una iniciativa de alcance estructural sobre el régimen de trabajo.

Como antecedente reciente, el Gobierno recordó el tratamiento del Impuesto a los Bienes Personales, que comenzó su recorrido legislativo en el Senado y logró la sanción definitiva en diciembre de 2022, a pesar de las objeciones iniciales que también se habían planteado en ese momento.

Sin modificar su estrategia, el presidente Javier Milei avanza con el cronograma previsto. La próxima semana, la senadora Patricia Bullrich encabezará el inicio del debate del proyecto de “modernización” laboral en la Cámara Alta, con el objetivo de alcanzar la media sanción antes de que finalice el mes de diciembre.

Con información de Infobae