Reforma Laboral: un abogado colaborador del proyecto brindó detalles sobre los cambios que se buscan aplicar

El debate sobre la reforma laboral en Argentina ganó un nuevo capítulo esta semana, luego de que el abogado y especialista en derecho del trabajo Julián De Diego revelara detalles del borrador del proyecto de reforma que impulsa el Gobierno. De Diego, quien colabora con el equipo encargado de la redacción, señaló que la iniciativa busca actualizar un marco legal con cincuenta años de antigüedad y responder a las demandas de inversores y trabajadores, generando confianza con reglas de juego claras.

Según explicó el abogado laborista en Radio Mitre, el proyecto contemplaría cerca de noventa artículos que abarcan desde modificaciones en contratos hasta el derecho de huelga.

El objetivo es proporcionar «una bocanada de aire fresco» a la Ley de Contrato de Trabajo, que considera «atrasada» en términos de modernización. De Diego destacó el hermetismo con el que trabaja el equipo redactor, anticipando que no habrá difusión oficial hasta que los textos estén completamente definidos, lo que se espera para después del 10 de diciembre, con la asunción de los nuevos legisladores.

El asesor subrayó que los recursos contemplados buscan equiparar la legislación argentina con la de «países centrales», facilitando contrataciones fluidas, sin obstáculos administrativos y ligadas a las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, motor de reformas laborales a nivel global.

Ejes clave del proyecto de la reforma laboral, según el abogado colaborador

De Diego precisó que el borrador en desarrollo, en el que trabaja con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se articula en torno a tres ejes fundamentales.

El primero es el «salario dinámico», diseñado para un escenario sin inflación y que permitiría aumentos salariales vinculados a la productividad.

El segundo eje se centra en flexibilizar la negociación colectiva, priorizando acuerdos por empresa en lugar de por actividad.

Finalmente, la propuesta aborda el «banco de horas», un sistema que el abogado considera útil según el tipo de actividad.

En cuanto a la jornada laboral, De Diego aclaró que la estructura básica de ocho horas diarias y un máximo de cuarenta y ocho horas semanales no se modificará. No obstante, el proyecto contemplaría un sistema de promedio que permitiría trabajar hasta doce horas por día, siempre que se respete el límite semanal y diario promedio.

Este esquema requeriría acuerdo con el sindicato y podría medirse en períodos de hasta tres semanas para adaptarse a las necesidades de diversas actividades, como centros comerciales o la minería, donde ya existen modelos similares de jornadas extendidas seguidas de días de descanso.

Proyecto de reforma laboral: indemnizaciones y Fondo de Cese

El especialista fue categórico al desmentir que la reforma busque eliminar derechos adquiridos o suprimir indemnizaciones. Por el contrario, aseguró que el proyecto «mejora» las indemnizaciones, incorporando el criterio del fallo Vizzotti de la Corte Suprema, que declara inconstitucional la reducción de la indemnización por despido en más de un 33% del sueldo real del trabajador.

Si bien no se limita el monto indemnizatorio, De Diego sí reconoció que el proyecto contempla facilidades para el pago de las mismas en hasta doce cuotas.

Respecto al Fondo de Cese Laboral, el abogado señaló que ya está previsto en la Ley de Bases y el Gobierno ha manifestado interés en su instrumentación. Su implementación, sin embargo, requiere el acuerdo entre sindicatos y cámaras empresarias, y su principal obstáculo ha sido la necesidad de financiarlo mediante un nuevo impuesto al trabajo, que implicaría depósitos mensuales de entre el 2% y el 10% del salario.