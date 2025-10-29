Reforma laboral: cuál es el país donde ya se implementa la jornada laboral de 13 horas

Grecia encabeza la UE con un promedio de 39,8 horas semanales, es decir, un promedio de 13 horas diarias. El salario mínimo se mantiene en 968 euros mensuales. Una nueva ley refuerza esta tendencia laboral.

Grecia se posiciona a la cabeza de la Unión Europea como el país con mayor cantidad de horas trabajadas por semana, una tendencia que se afianza con la implementación de nuevas reformas laborales.

Según datos de Eurostat, el promedio de horas semanales en el país heleno alcanza las 39,8, contrastando significativamente con las 34 horas registradas en Alemania o las 32 de Países Bajos, naciones que avanzan hacia modelos de jornadas reducidas o semanas laborales de cuatro días.

Reforma laboral: en Grecia la jornada laboral es de 13 horas, pero los salarios se mantienen bajos

La situación laboral en Grecia presenta complejidades notables en el contexto de la Unión Europea. Por un lado, las estadísticas indican que el país registra una de las mayores cantidades de horas trabajadas en el bloque comunitario. Sin embargo, este alto volumen de trabajo contrasta con el nivel salarial, ya que Grecia también se encuentra entre los Estados miembros con salarios más bajos.

El salario mínimo mensual se sitúa en 968 euros. En cuanto a la intensidad laboral, un estudio señala que aproximadamente uno de cada cinco trabajadores en el país supera las 45 horas de actividad semanal. Un desarrollo reciente es la implementación de jornadas de seis días por parte de algunas empresas griegas, una práctica que la legislación ha formalizado a partir de principios de 2024.

Si bien Grecia ha experimentado una recuperación económica parcial tras la profunda crisis iniciada en 2009, la evolución de los salarios no ha seguido el mismo ritmo ascendente. Esta disparidad contribuye a la percepción de un alto costo de vida y a los desafíos en el acceso a la vivienda. Por su parte, la reforma laboral, que busca flexibilizar e intensificar las horas de trabajo, ha sido objeto de debate social y, según los reportes, ha tenido un impacto en la percepción pública del gobierno liderado por el primer ministro Mitsotakis.