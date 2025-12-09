Reforma laboral y otros cambios que impulsa el Gobierno: el Consejo de Mayo se reúne para sellar el informe final

El Consejo de Mayo se reúne una vez más para ultimar los detalles de su informe final que incluye reformas que impulsa el Gobierno y que será enviado al Congreso Nacional. El encuentro está previsto para las 13.30 en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior.

La reunión estará coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Consejo ha sesionado una vez por mes desde junio con el fin de convertir en proyectos de ley los diez puntos que se firmaron en el Pacto de Mayo.

Según lo revelado a Noticias Argentinas, todavía no se definió el formato final con el que se presentará la síntesis del debate. Pese a esto, la administración libertaria busca concretar la oficialización de las conclusiones que contemplarán las posturas de todos los sectores.

En tanto hay dos puntos del Pacto, la rediscusión por la distribución de los fondos coparticipables y la reforma previsional que debido a su complejidad, quedarán pospuestos para un próximo tratamiento.

Por el momento el objetivo del Gobierno quedó expuesto con el llamado oficial a sesiones extraordinarias. Según lo anunciado, los temas que tendrán prioridad, serán los siguientes:

El Presupuesto 2026.

Reformas laborales y del Código Penal.

La Ley de Glaciares.

Una iniciativa que busca «blindar» el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit.

El Consejo de Mayo se reúne: quiénes participarán

La reunión de este martes será la última del año y según lo informado contará con la presencia de representantes de los distintos poderes y sectores sociales:

Poder Ejecutivo: Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación).

Provincias: Alfredo Cornejo (gobernador de Mendoza).

Poder Legislativo: Carolina Losada (senadora nacional, UCR) y Cristian Ritondo (diputado nacional, PRO).

Sindicalismo y Empresariado: Gerardo Martínez (CGT) y Martín Rappallini (presidente de la UIA).

Con información de Noticias Argentinas