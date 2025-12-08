Luis Petri presentó su renuncia al Ministerio de Defensa: «Mi profundo agradecimiento por la confianza»

Luis Petri presentó formalmente su renuncia al cargo de Ministro de Defensa de la Nación, efectiva a partir del 9 de diciembre de 2025, según consta en una carta dirigida al Presidente Javier Milei. El dirigente mendocino dejará la cartera para asumir una banca como Diputado Nacional, tras haber sido electo en los pasados comicios de octubre.

En su misiva, Petri hizo un repaso de los logros de su gestión, destacando el «honor» de haber servido y la «misión de enorme trascendencia» que le confió el Presidente: reconstruir la capacidad operativa del Sistema de Defensa y modernizar las Fuerzas Armadas.

️Los ejes de la gestión y el respaldo a las Fuerzas Armadas

El exministro subrayó que uno de los objetivos fundamentales fue «respaldar a nuestros hombres y mujeres después de décadas de políticas de ensañamiento, demonización, persecución y cancelación por prejuicios ideológicos.»

Al Presidente de la Nación Argentina @JMilei, de mi mayor consideración: pic.twitter.com/REgfMIxF3t — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2025

Entre los puntos más destacados de su gestión, Petri mencionó:

Recuperación de la Capacidad de Defensa: Aseguró que las Fuerzas Armadas «recuperaron la capacidad de defender a los argentinos de toda amenaza exterior.»

Modernización y Operaciones: Hizo referencia a la incorporación del sistema de armas F-16 y el despliegue de la Operación Roca en las fronteras de Salta, Misiones y Jujuy, enfocada en la protección de la soberanía, la integridad territorial y los recursos argentinos.

Asistencia en Desastres: Destacó el rol de las Fuerzas en asistir y salvar vidas en catástrofes, como se demostró en temporales en Bahía Blanca, Zárate, Campana, y en las provincias de Córdoba, Bariloche y El Bolsón.

Petri enfatizó que en estos dos años se avanzó en un «proceso de transformación histórico,» logrando recuperar material crítico, modernizar doctrinas y fortalecer el adiestramiento con países aliados. También aseguró haber impulsado reformas que permitieron «devolverle al personal militar y civil el orgullo de pertenecer a unas Fuerzas Armadas respetadas y valoradas por la sociedad.»

El ministro saliente expresó su «profundo agradecimiento» al Presidente Milei por la confianza y el «apoyo constante,» y reconoció al Gabinete y al equipo de su Ministerio por el «compromiso y el profesionalismo.» A su vez, elogió la actitud del Presidente frente a los desafíos arrastrados por décadas: «no tira la pelota afuera, no pone excusas y los resuelve pensando en las generaciones presentes y futuras.»

Finalmente, Petri confirmó que a partir del 10 de diciembre asumirá sus nuevas responsabilidades en la Cámara de Diputados, representando a Mendoza, a la que calificó como «Capital Nacional de la Libertad por su historia.»

«Desde ese lugar seguiré defendiendo a su gobierno y a los millones de argentinos que confían y creen en el cambio definitivo que estamos llevando adelante,» concluyó el ministro en su carta de despedida.