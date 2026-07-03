Refugio en el expeaje: Neuquén brindó la asistencia por la ola polar y rigen estrictas restricciones en las rutas por el hielo

El edificio del expeaje en la Ruta 7 se reacondicionó para recibir a las personas en situación de calle (neuquen informa)

El Gobierno provincial puso en marcha un fuerte plan de contingencia civil frente al recrudecimiento de las condiciones climáticas en todo el territorio.

La secretaria de Emergencia y Riesgo, Luciana Ortiz Luna, detalló las dos grandes prioridades del área para los meses más duros del año: el resguardo crítico de la población vulnerable en la capital a través del programa «100 días, 100 calles», y el despliegue de seguridad vial en las principales rutas afectadas por el temporal blanco.

Un refugio estratégico en el expeaje del SIEN



A diferencia del invierno anterior, el centro de evacuados y emergencia no se montó en la Ciudad Deportiva, sino que se centralizó en el edificio del expeaje.

Se trata de una infraestructura propia de la base del Sistema de Emergencias Médicas de Neuquén (SIEN) que los equipos técnicos acondicionaron de forma veloz para responder a la ola polar.

El espacio abrió sus puertas con un piso inicial de 50 plazas equipadas con camas, colchones, sábanas y frazadas, con capacidad de expansión a 400 lugares adicionales mediante la utilización de catres de reserva de la propia Secretaría.



El ingreso al dispositivo del expeaje está estrictamente regulado por razones de seguridad.

No se permite el acceso peatonal directo; los beneficiarios deben presentarse en la catedral de Neuquén para un cacheo y verificación policial antes de abordar el minibús oficial.

El traslado de las personas se realiza exclusivamente en un minibús coordinado que inicia sus recorridas a las 19, estableciendo el límite estricto de ingreso a las 22 con el fin de consolidar pautas claras de convivencia.

Ortiz Luna comentó: «Pusimos como límite de ingreso a las 22 para ponerles límites que a veces empieza a mejorar un poquito otros panoramas». A la mañana siguiente, a partir de las 7, el vehículo traslada a los usuarios de regreso al punto céntrico de la catedral, lugar donde se les garantiza el desayuno diario y la asistencia articulada de higiene.

Prioridad para los neuquinos y desaliento del «polo de atracción»



Una de las modificaciones centrales respecto al año anterior es la restricción del espacio para personas que no posean residencia comprobable en la provincia. La funcionaria explicó los motivos de esta decisión: «Tratamos de priorizar los recursos para la gente que es de Neuquén. Y también para no ser un pueblo de atracción para situaciones de extrema vulnerabilidad que digan ‘bueno, en Neuquén tenemos un lugar calentito, nos dan comida y vamos a buscar trabajo, al menos en estos meses de invierno'».

Con esto, buscan desalentar ese tipo de situaciones durante los meses de frío extremo.



Dato estadístico clave: El registro histórico del área sanitaria determinó que durante el último período invernal un 30% de los asistidos pertenecía a provincias vecinas, mientras que el 70% restante correspondía a residentes genuinos de la ciudad de Neuquén.



Frente a casos especiales de personas de otras regiones, las autoridades aplican un esquema de contención mínima antes de coordinar el retorno a su lugar de origen.

Ortiz Luna ejemplificó con una situación reciente: «Ayer tuvimos, por ejemplo, un paciente que es de Río Negro, un paciente de una patología gravísima de salud mental, gravísima, la pudimos estabilizar y tratar y hoy ya vamos a derivarlo al sistema de salud de Río Negro».

Asimismo, aclaró: «Obviamente no se las deja en la calle, si hay gente que es de otros lugares se les permite, pero la condición es que se prioriza a los neuquinos en este dispositivo».

El programa «100 días para salir de la calle» y la red de voluntarios



Aunque el objetivo del programa pueda perfilarse como ambicioso, los equipos de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales ejecutan intervenciones de fondo en coordinación directa con el Ministerio de Trabajo.

La secretaria de Emergencia reconoció: «Sí, es ambicioso y sabemos que es frustrante, sabemos que tal vez es un poco utópico».

Sin embargo, destacó el valor de la planificación: «Por lo menos ponemos un inicio y un fin para también de alguna manera marcar ciertas pautas dentro de los equipos de trabajo nuestros».

Para sostener la logística diaria, la Secretaría trabaja en conjunto con la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales.

Respecto a la colaboración de la comunidad, Ortiz Luna manifestó: «Se ha ofrecido infinidad de gente, nos han llenado de mensajes. Siempre son bien recibidas las manos; obviamente, comuníquense con nosotros por los que nos conocen en las redes sociales».

Rutas: Hielo en la calzada y sanciones al tránsito pesado



El escenario vial de la provincia presenta altas complicaciones debido a la consolidación de capas de hielo sobre el asfalto. Las autoridades viales ratificaron la vigencia de los cortes transitorios y preventivos a partir de las 18 sobre trazados neurálgicos como las rutas provinciales 13, 46 y la Ruta Nacional 237.

La funcionaria advirtió: «Los equipos nuestros saben que el invierno es muy complejo. Tuvimos esta situación en las personas que hicieron caso omiso de las restricciones y después hubo que ir a rescatarlas cerca de Las Lajas, de Primeros Pinos».



Advertencia de Seguridad Vial: En todo el territorio de la provincia de Neuquén la portación de cadenas para hielo y nieve es obligatoria, transformándose su uso en una exigencia estricta e indispensable en las zonas altas y de viento blanco.

La funcionaria apuntó con dureza contra el comportamiento de un sector del transporte de cargas, catalogándolos como los actores con mayor nivel de infracción.

Al respecto, señaló: «Los de tránsito pesado. Los camiones, los camioneros, en general no usan las cadenas y ahí es cuando empezamos a tener camiones atravesados y situaciones de rescate en los lugares».

Finalmente, adelantó cómo se preparan para las próximas semanas: «El operativo nieve, el operativo invierno empieza con las vacaciones con todos los equipos desplegados. Vamos a multiplicarnos en la Secretaría, no sé cómo vamos a hacer, pero bueno, lo vamos a lograr para poder cuidar a los que nos visitan y al resto en el invierno».