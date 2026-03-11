Regalías petroleras en Río Negro: Soria pidió fondo compensador por la nueva distribución

Ayer la jefa comunal tuvo una reunión con la Secretaría de Energía provincial para analizar la propuesta. Foto: archivo.

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, participó de una reunión en la Secretaría de Energía provincial donde se analizó el esquema de reparto de las regalías petroleras impulsado por el gobierno rionegrino. El encuentro contó con la presencia del equipo técnico municipal y funcionarios del área.

Durante la exposición oficial, la Secretaría de Hidrocarburos explicó la metodología planteada para actualizar los parámetros de distribución entre localidades productoras. Según se detalló, la propuesta implicaría para Roca una reducción de cinco puntos porcentuales en su participación dentro del reparto.

Desde el municipio manifestaron una postura crítica frente al resultado proyectado, al considerar que el nuevo esquema ubica nuevamente a la ciudad en «una posición desfavorable» respecto de otras localidades que no cuentan con actividad petrolera directa.

El ciclo de reuniones con intendentes para analizar y consensuar el nuevo esquema de distribución de regalías hidrocarburíferas comenzó con el jefe comunal, Rodrigo Buteler, y continuará durante los próximos días con las demás localidades productoras: Fernández Oro, Allen, Cervantes, Catriel, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero.

Fondo compensador y reclamos por el impacto económico en ciudades productoras

Como contrapropuesta, Soria planteó la creación de un fondo compensador destinado a los municipios que resultarían perjudicados con la modificación del sistema, entre ellos Roca y Catriel. El planteo apunta a mitigar el impacto financiero que generaría la nueva distribución.

Si bien hubo coincidencias en la necesidad de actualizar los criterios vigentes establecidos hace más de dos décadas e incorporar a nuevas localidades productoras, desde el gobierno local señalaron que en ese período no se impulsaron políticas provinciales orientadas a diversificar la matriz económica y reducir la dependencia de recursos no renovables.

En ese sentido, la intendenta sostuvo que la discusión deberá continuar en el ámbito legislativo, donde el proyecto será definido por mayoría. “Si realmente hay una búsqueda de consensos o intención de agregar las contrapropuestas de los municipios, esperamos que el gobierno incorpore esta idea del fondo compensador para reparar las pérdidas que se generen y que el impacto no sea tan negativo”, expresó.