María Emilia Soria le reclamó a Vialidad Nacional que repare la Ruta 22 en Roca

El Municipio de Roca elevó un pedido formal a Vialidad Nacional para que se realicen obras de reparación y mantenimiento en la Ruta Nacional 22, en el tramo que atraviesa la ciudad.

La solicitud del municipio que comanda María Emilia Soria fue dirigida al nuevo jefe del Distrito Río Negro de Vialidad Nacional, Nisim Tasat, y se fundamenta en reclamos de vecinos y vecinas que transitan diariamente por la ruta o la cruzan en sentido norte-sur.

Entre los trabajos requeridos se encuentran la reparación de la cinta asfáltica en distintos sectores, el calzado de banquinas en los principales cruces y la restauración de las barandas del puente ubicado en la intersección con calle Damas Patricias.

Desde el Municipio señalaron que el deterioro de la cinta asfáltica, calzada y obras complementarias de la Ruta hacen que «el tránsito por la zona resulte cada vez más peligroso, motivo por el cual resulta urgente que el organismo responsable -Vialidad Nacional- avance con las obras de reparación y mantenimiento, a fin de prevenir accidentes potencialmente fatales«.

El cambio de conducción en Vialidad Nacional reactivó el reclamo por la Ruta 22

La presentación del pedido municipal se produce en paralelo a un cambio reciente en la conducción de Vialidad Nacional en Río Negro. Héctor Nisim Tasat asumió al frente del organismo en un contexto atravesado por reclamos sostenidos sobre el estado de la Ruta Nacional 22, el principal corredor del Alto Valle.

En ese marco, distintos municipios de la región vienen señalando desde hace años las dificultades derivadas del deterioro de la traza y de la falta de avances en las obras previstas. En el caso de la Ruta 22, el proceso de ampliación sigue inconcluso y con un avance desigual, ya que la doble calzada sólo se encuentra terminada en los tramos comprendidos entre Chichinales y Cervantes, y entre Allen y Fernández Oro.

El resto de los sectores que fueron adjudicados para el ensanchamiento de la ruta mantiene contratos abiertos, lo que condiciona el avance de los trabajos ya que se deben cerrar para reiniciar las obras o avanzar en los modelos de concesión que quiere concretar el gobierno nacional.