Cruce por regalías petroleras en Río Negro: Catriel cuestionó el esquema y pidió «compensación provincial»

El debate por el reparto de las regalías hidrocarburíferas volvió a instalarse en la agenda política de Río Negro. La discusión se da en medio de las reuniones que impulsa el gobierno provincial con intendentes para revisar el esquema vigente y analizar posibles cambios en el reparto.

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, cuestionó los dichos del jefe comunal cipoleño, Rodrigo Buteler y defendió el peso histórico de su ciudad en la industria petrolera. “Hablar de que hace más de 60 años una comunidad sostiene la actividad hidrocarburífera no es pensar en algo arbitrario”, sostuvo.

La jefa comunal consideró que el debate no puede centrarse únicamente en variables técnicas vinculadas a la producción actual. “Arbitrario es discriminador y es no considerar la realidad de otras localidades”, afirmó.

Salzotto también cuestionó el tono que tomó la discusión pública en las últimas semanas. “Todos hablan livianamente y pocos conocen profundamente”, expresó.

En ese marco, remarcó que los ingresos provenientes de la actividad petrolera tienen impacto directo en el funcionamiento del municipio. “Voy a salir a defender un interés colectivo histórico”, aseguró al referirse a la importancia de estos recursos para sostener obras y servicios.

Regalías petroleras 30,28% es el porcentaje de recorte que tendría Catriel en el nuevo esquema propuesto por el Gobierno de Río Negro.

El reclamo por una compensación provincial en el reparto de los ingresos petroleros

Otro de los planteos de la intendenta Daniela Salzotto estuvo vinculado a la participación del gobierno provincial en la distribución de los ingresos provenientes de la actividad hidrocarburífera. Según señaló, el esquema actual deja a los municipios con una porción menor de los recursos.

En ese sentido, sostuvo que existe margen para evitar conflictos entre localidades si la Provincia decide intervenir en la redistribución. “La provincia se queda con el 90% de las regalías y podría compensar sin generar conflicto”, afirmó.

La jefa comunal planteó que una eventual compensación permitiría reconocer el impacto histórico de la actividad en ciudades con larga tradición petrolera y, al mismo tiempo, avanzar con cambios en el sistema sin afectar el funcionamiento de los municipios.

Salzotto anticipó además que mañana mantendrá una reunión con autoridades de la Secretaría de Energía para presentar propuestas elaboradas por equipos técnicos locales y continuar el análisis del nuevo esquema que se encuentra en debate.