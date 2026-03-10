Río Negro inició reuniones con intendentes por regalías petroleras y Buteler afirmó: «La distribución del 2004 era arbitraria»

El nuevo esquema que propone el Gobierno provincial incorpora a cinco municipios del Alto Valle. Foto: gentileza.

La secretaria de Hidrocarburos de Río Negro, Mariela Moya, inició una ronda de reuniones con intendentes para analizar y consensuar el nuevo esquema de distribución de regalías hidrocarburíferas propuesto por Provincia. Cipolletti fue uno de los primeros municipios en participar de esta etapa de consultas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO el intendente Rodrigo Buteler explicó que los encuentros forman parte de una instancia de intercambio técnico con cada municipio luego de una presentación general del proyecto realizada semanas atrás.

En ese marco el jefe comunal sostuvo que el debate surge porque el esquema vigente de reparto fue definido hace más de dos décadas y hoy no refleja la realidad actual de la actividad petrolera en la provincia.

“El criterio que se usa hoy es del año 2004 y fue una distribución bastante arbitraria en función de la poca información técnica que se tenía en ese momento”. Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

El ciclo comenzó con el Intendente del municipio local, Rodrigo Buteler, y continuará durante los próximos días con las demás localidades productoras: Fernández Oro, Allen, General Roca, Cervantes, Catriel, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero.

Regalías petroleras y el desafío de la falta de límites definidos de los ejidos en el Alto Valle

El intendente señaló que uno de los cambios que propone la provincia es incorporar criterios técnicos vinculados a la producción y a la cercanía de los municipios con los pozos petroleros. En ese sentido, remarcó que la propuesta intenta ordenar el sistema actual, que establece porcentajes fijos para cada municipio sin considerar el desarrollo de nuevos yacimientos.

“En esa época no había tecnología para saber cuánto producía cada pozo y por eso se fijaron porcentajes que después quedaron congelados”, indicó Buteler.

Buteler también mencionó que otro de los problemas históricos del reparto es la falta de límites definidos entre los municipios en zonas petroleras. “Muchos municipios no tenemos ejidos definidos y eso influyó en cómo se resolvió la distribución en aquel momento”, explicó.

El Gobierno reunió a los nueve municipios productores de hidrocarburos para mostrar el nuevo esquema de regalías. Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro

El jefe comunal sostuvo que el esquema presentado por el gobierno provincial plantea una distribución vinculada a la cercanía de cada municipio con los pozos productivos.

Según explicó, el modelo permitiría que más de un municipio reciba ingresos cuando comparte proximidad con una misma área petrolera. “Cuando dos municipios tienen cercanía con el mismo pozo, los dos municipios cobran regalías. Es una forma más equitativa de distribuir”, afirmó.

Buteler también dejó una definición política sobre el debate que se abrió entre municipios por el nuevo reparto. “Aun los municipios que hoy se quejan, como Catriel, técnicamente también se benefician con este sistema”, sostuvo.

Río Negro busca consenso en el nuevo esquema de regalías propuesto

La propuesta que analiza el gobierno de Río Negro busca modificar el sistema de distribución de regalías hidrocarburíferas que se utiliza desde 2004.

Las regalías tal como están actualmente fueron definidas en 2004 y se estableció que del 10% de los recursos que ingresan de la actividad todas las localidades reciben una porción y un 35% se lo distribuyen exclusivamente nueve municipios productores, con un esquema en el que Catriel era altamente ponderado, con el 60% de ese total.

Actualmente el reparto alcanza a nueve municipios considerados productores, entre ellos Catriel, Allen, Roca, Campo Grande, Fernández Oro, Cinco Saltos, Cervantes, Contralmirante Cordero y Cipolletti.

El nuevo esquema que presentó la provincia también contempla incorporar a cinco municipios del Alto Valle: Villa Regina, Chichinales, Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy y Mainqué.

Además, el modelo propone reemplazar los porcentajes fijos por un cálculo basado en la cercanía de cada ciudad con los pozos productivos dentro de un radio de hasta 100 kilómetros.

El sistema todavía se encuentra en discusión y forma parte de las reuniones que el gobierno provincial comenzó a realizar con los intendentes para explicar la propuesta y analizar posibles modificaciones antes de una definición final.