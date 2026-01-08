Regina inicia la etapa final del Paseo Centenario y busca completar nueve hectáreas de obras

Regina busca culminar una de las obras más grande de la localidad en el último tiempo. En marzo se inaugurará la segunda y última etapa del Paseo Centenario, un espacio público que recupera el predio remanente del ferrocarril.

«La obra comenzó con los cien años de Regina, sobre un predio de casi nueve hectáreas que está en el centro, en lo que era el remanente del ferrocarril», explicó el intendente Luis Albrieu en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Ese proceso tuvo un primer hito en 2024 con la apertura del Paseo de los Nogales, ubicado al norte del predio.

Ese tramo inicial fue ejecutado por la Provincia con acompañamiento del municipio y demandó una inversión cercana a los $2.400 millones. «Fue una obra muy importante, que hoy ya es parte del uso cotidiano de los vecinos. Es una inversión $1.900 millones de la provincia y $500 millones de pesos del municipio aproximadamente», remarcó.

Foto: gentileza.

La nueva etapa comprende cerca de dos hectáreas y mantiene el mismo criterio de intervención, la unión peatonal y el sector del Galpón de las Artes con el Museo de la Sidra y el Vino, integrando puntos clave como la Plaza de los Primeros Colonos, la calle Los Nogales y la Avenida 9 de Julio.

«Lleva veredas de adoquinado, hormigón, parquización, mobiliario urbano, iluminación, bancos y cestos, todo lo que lleva un paseo«, detalló el intendente.

Paseo Centenario en Regina: las fechas de inauguración

Dentro del recorrido se incorporan además dos espacios con un importante contenido simbólico. «Dentro del Parque del Centenario, la última etapa va a incluir dos subplazoletas», señaló Albrieu, y precisó que una estará vinculada al Día de la Memoria, con inauguración prevista para el 24 de marzo, y la otra será el memorial de Malvinas, que se habilitará el 2 de abril.

El resto del Paseo Centenario II se prevé inaugurar entre el 6 y el 8 de marzo, en el marco de las actividades de la vendimia. “Todo el paseo, salvo estas subplazas, se va a inaugurar esos primeros días de marzo”, indicó, y adelantó que incluirá un atractivo inédito para la provincia, pensado como punto de encuentro y disfrute comunitario.

La propuesta se completa con la apertura del Museo de las Islas y el Vino, ubicado a continuación del paseo. “Ese espacio recupera donde estaba la ex residencia y los recipientes donde se depositaba la isla, y se está transformando en un museo con objetos de distintas bodegas del Río Negro y piezas históricas de Regina”, explicó.

“La idea es darle una nueva cara a todo ese sector y cerrar un gran paseo que la gente ya se apropió para hacer deporte y esparcimiento”, resumió. Con esta última etapa, el municipio terminará de integrar un corredor recreativo y cultural que redefine el perfil urbano del centro reginense.