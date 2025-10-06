José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

El legislador José Luis Espert renunció este lunes a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. La decisión se oficializó esta mañana mediante una nota presentada ante el presidente de la Cámara, Martín Menem. Se suma a su baja en la candidatura en Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre.

El legislador no solo integraba la comisión, además la presidía. «Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa. Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente», dice la carta que dirigió Espert a Menem.

Según informó Ámbito, el reemplazo de Espert en la presidencia lo decide el bloque de La Libertad Avanza. En la próxima reunión de comisión el vicepresidente del cuerpo, Carlos Heller, debería dar lugar a una moción con el nombre propuesto.

Dentro del oficialismo, según señalaron medios de Buenos Aires el consenso es que el elegido debería ser Alberto “Bertie” Benegas Lynch, uno de los secretarios de la Comisión. Una persona que se indicó cuenta con la confianza de los hermanos Milei.

Otros sectores del oficialismo marcan que el interlocutor debe ser Diego Santilli, quien será el reemplazante de Espert en la primera posición de la boleta.

Espert se bajó como candidato para las próximas elecciones

“Por la Argentina, doy un paso al costado”, escribió Espert ayer en la carta en la que comunicó su renuncia a la candidatura a diputado. En ese texto, que el presidente Javier Milei aceptó oficialmente, el legislador sostuvo:

“No tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, manifestó.

Su declinación en la candidatura fue luego de las acusaciones que recibió el legislador de haber recibido un pago de USD 200 mil de Fred Machado, empresario investigado por narcotráfico.

Noticia en desarrollo