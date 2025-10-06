Presupuesto 2026: Bertie Benegas Lynch reemplazaría a José Luis Espert en la comisión de Diputados

José Luis Espert anunció la baja de su candidatura como Diputado Nacional, por La Libertad Avanza, en las elecciones de este octubre luego de las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200 mil de Fred Machado, empresario investigado por narcotráfico. Ahora, el oficialismo busca quitarlo de la presidencia de la comisión que debate el Presupuesto 2026 en Diputados.

La baja de José Luis Espert no solo afectó a la campaña electoral de La Libertad AVanza, sino que también tuvo implicancias en asuntos legislativos. El dirigente es el máximo responsable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados y en la Casa Rosada planean despejarlo de ese rol para intentar un mejor dialogo sobre el Presupuesto 2026.

La condición para que esto ocurra es que se reemplace con alguien del mismo sector político.

Ante la situación hipotética que promueve la oposición, la cúpula de Milei está analizando el procedimiento y quién asumirá el liderazgo del trabajo legislativo. El consenso era claro: el elegido debía ser Alberto “Bertie” Benegas Lynch, uno de los secretarios de la Comisión. Su rol como economista y su confianza extrema con los hermanos Milei lo posicionan como el candidato natural.

Otros sectores del oficialismo marcan que el interlocutor debe ser Diego Santilli, quien será el reemplazante de Espert en la primera posición del boleta en Provincia.

José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires

Tras semanas de controversia, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La salida fue confirmada este domingo y marca un giro inesperado luego de que el economista había ratificado su postulación apenas días atrás.

La decisión de bajarlo de la boleta libertaria se produjo por la presión de distintas líneas internas del gobierno de Javier Milei, su principal respaldo desde que estalló el escándalo.

Durante la tarde del viernes, el expresidente Mauricio Macri se reunió con Milei en la Quinta de Olivos y, según pudo reconstruir Infobae, le transmitió su preocupación por el impacto que las denuncias contra Espert podrían tener en la campaña a nivel nacional.