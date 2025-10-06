Pedirán la reimpresión de las boletas en Buenos Aires y creen que la Justicia habilitará a Diego Santilli como cabeza de lista

Tras la renuncia de José Luis Espert como candidato para diputado nacional, desde el Gobierno de Javier Milei se indicó que Diego Santilli será quien encabezará la nómina de La Libertad Avanza en Buenos Aires para las elecciones de octubre. El partido pedirá la reimpresión de todas las boletas. Hay optimismo en que la Justicia Electoral habilitará al diputado del PRO como cabeza de lista.

Qué pedirán desde La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert

Con referencia a los cambios, el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, hará hoy presentaciones en el Juzgado Federal con competencia electoral de Buenos Aires, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.

Según señaló Infobae fuentes del partido nacional confirmaron que este lunes se hará la presentación para dar de baja la postulación de Espert. Además habrán otros dos pedidos. Uno es solicitar que se reimpriman todas las Boleta Única Papel (BUP) que tienen cargos nacionales por la provincia de Buenos Aires. El otro tiene que ver con convalidar a Santilli como el primer candidato nacional por La Libertad Avanza.

En cuanto a los reimpresiones, «en principio vamos a pedir por la totalidad”, anticipó una fuente que participa del armado de la presentación que se hará en el Juzgado Federal. “La responsabilidad financiera de cualquier gasto extraordinario de ese estilo debe venir del Ministerio del Interior”, dijeron desde el partido nacional, según citó el medio de Buenos Aires.

“El juez verá si dan o no dan los plazos para imprimir una boleta diferente. Yo entiendo que hay una parte de las boletas anteriores que están impresas y otra parte no”, dijo hoy el jefe de Gabinete, Guillermo Francos en conversación con Radio Mitre.

Algunos medios marcaron que el costo de la reimpresión de todas las papeletas se estima en algo más de 10 millones de dólares.

Diego Santilli habló de la renuncia de José Luis Espert y le hizo un pedido a Mauricio Macri

El diputado del PRO Diego Santilli habló sobre la decisión de José Luis Espert de declinar su candidatura. «Me toca asumir la responsabilidad», admitió el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia, y tras el anuncio de Espert por redes sociales, aclaró: «Me tomó por sorpresa. Estaba en tercer lugar, estaba acompañando al presidente y sus cambios desde el 10 de diciembre»

Asimismo, Santilli se mostró a favor de la reimpresión de boletas . “No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio”, sentenció, y planteó: “Venimos de una elección muy complicada, que si bien es distinta porque es municipal y provincial y esta es nacional, tenemos que dejar todo en la cancha, poner el cuerpo para remontar, cambiar y levantar una elección y dar la vuelta”.

Reveló que se comunicó con el titular del PRO, Mauricio Macri, luego de que lo anoticiaran de los cambios en las nóminas, y contó que llamó además al presidente del partido amarillo en la provincia, Cristian Ritondo. “Todos tenemos que jugar. Necesitamos que el Presidente tenga a los diputados y senadores para llevar adelante estas transformaciones”, sostuvo.