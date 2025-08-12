El Gobierno eliminó un plan de incentivo del INCAA: de qué se trataba y por qué

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), mediante el Boletín Oficial, resolvió la derogación de un programa de incentivo que premiaba con viajes a festivales internacionales a dos jurados o miembros de comités que participaran en los procesos de evaluación de proyectos audiovisuales. Asimismo destacaron que anularlo: «motiva la necesidad de revisar su pertinencia y eficacia».

La Resolución 387/2025 buscaba profesionalizar y mantener a estos expertos dentro del sistema. Sin embargo, el INCAA observó que el programa tuvo una «limitada repercusión», por lo que decidió anularlo.

Según el comunicado el programa buscaba «reconocer la labor de jurados y comités que participaron en los procesos de evaluación y selección de proyectos durante cada año calendario, con el objetivo de promover su continuidad y profesionalización en el marco de las políticas culturales del organismo, constituyendo además una oportunidad de formación, vinculación y actualización profesional».

La medida, oficializada el 12 de agosto mediante la resolución 521/2025, responde a la “limitada repercusión del programa en el ámbito de la industria audiovisual”. Asimismo, agrega que se encuentran en evaluación nuevas medidas de acompañamiento y fortalecimiento a fin de garantizar una política integral que responda de manera más efectiva a las demandas actuales.

De qué se trataba el programa presentado por el INCAA que fue derogado este martes

El 2 de junio, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) puso en marcha un programa de incentivo destinado a reconocer la tarea de los jurados y comités que participan en la evaluación y selección de proyectos audiovisuales.

La medida fue oficializada mediante las resoluciones INCAA N° 447/2024, N°95/2024 y N°108/2024, del Boletín Oficial. “La participación en dichas instancias requiere de un alto grado de responsabilidad, disponibilidad y especialización. También, la promoción de proyectos de alta calidad”, indicó.

Asimismo, detallaron que eram dos los ganadores por año, quienes recibirán como premio un viaje completo a un festival internacional de cine determinado por el organismo. Para seleccionar a los ganadores, se realizaba un sorteo público y transparente, siguiendo el Instructivo de Selección Aleatoria de Postulantes.

Remarcó: «Los jurados y comités de selección desempeñan un rol fundamental en los procesos de evaluación, aportando con su criterio, experiencia y compromiso a la consolidación de políticas culturales transparentes y de calidad». Es por eso que, la implementación del incentivo quedó sujeta a la disponibilidad presupuestaria anual.

Este martes 12 de agosto, mediante el Boletín Oficial, se derogó.