Renunció Martín Insaurralde como jefe de Gabinete bonaerense tras las fotos en el Mediterráneo

Martín Insaurralde presentó su renuncia como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, luego de que este sábado se difundieran fotos suyas junto a la modelo Sofía Clerici en un lujoso yate, apostado en la costa del Mediterráneo.

En un breve comunicado de prensa, el ahora ex funcionario anunció: “Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”.

El alejamiento de Insaurralde al cargo que ejercía desde 2021 en el gobierno de Axel Kicillof, el actual mandatario bonaerense, llega luego de que este sábado se conocieran imágenes de sus vacaciones por Europa, precisamente en Marbella, España.

Allí, se mostró acompañado por la modelo y diseñadora, Sofía Clerici, quien sería además su nueva pareja, luego de la ruptura con la presentadora de televisión Jéssica Cirio dos meses atrás.

En su cuenta de Instagram, en donde tiene más de dos millones de seguidores, Clerici compartió fotos y videos junto al ex intendente de Lomas de Zamora, distrito por el que ahora es candidato a primer concejal, a bordo de una ostentosa embarcación.

La modelo también publicó imágenes de los costosos regalos que habría recibido de Insaurralde, durante la estadía que ambos compartieron en la costa española del Mediterráneo.

Renunció Martín Insaurralde: la reacción de la oposición y el contexto electoral

Una vez conocidas las fotografías, dirigentes de diferentes espacios de la oposición criticaron en duros términos al funcionario y solicitaron su inmediata renuncia al cargo, central en el organigrama de gobierno. Javier Milei, Patricia Bullrich, Diana Mondino y Luis Petri, entre otros, repudiaron la situación a lo largo del día.

Medios nacionales, en tanto, difundieron esta tarde que el ex jefe de Gabinete habría tomado la decisión luego de recibir un llamado de un importante funcionario del kirchnerismo, en donde se le pidió dar un paso al costado cuanto antes.

El escándalo, que fue tendencia desde las primeras horas del sábado en redes, se da en medio de la campaña electoral y a sólo tres semanas para las elecciones generales de octubre, en las que Kicillof irá por la reelección.