Renunció un funcionario clave del INDEC: qué pasará con la actualización del cálculo de inflación

El Director de Estadísticas de Condiciones de Vida, Guillermo Manzano, renunció a su cargo, según confirmó oficialmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La salida se produjo en condiciones poco claras en medio de una serie de especulaciones y ante el hecho concreto que el organismo demora la actualización del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que impacta en otras mediciones del organismo.

“Los motivos, lejos de las especulaciones maliciosas que circularon en las últimas horas, responden a diferencias de criterios y formas sobre la gestión de equipos. En modo alguno afecta la producción de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares)”, señalaron desde el organismo.

Renuncia en el INDEC: Quién era Guillermo Manzano

Manzano había llegado al organismo en tiempos de Mauricio Macri y permaneció en el organismo donde tenía a cargo las mediciones de trabajo y pobreza.

En la Argentina la medición de la pobreza está vinculada al nivel de ingresos, una modificación en los precios que implican cambios en los costos de las canastas impacta directamente en esa estadística.

Los trascendidos hablan de divergencias más profundas que las comunicadas en forma oficial por el organismo.

Inflación: el Indec difundió el IPC de julio 2025

El Indec informó el dato de inflación de julio 2025, que fue de 1,9%, mientras que en lo que va de 2025 acumuló un alza de 17,3%. En la comparación interanual la inflación acumula un alza de 36,6%. El rubro que registró la mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y Cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

Las consultoras esperaban que el valor se mantuviera por debajo del 2%, al igual que los dos meses previos. El antecedente inmediato era el dato de la suba de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que se conoció el lunes de la semana anterior, que registró un 2,5% en julio, registrando dos subas consecutivas tras el 2,1% de junio y 1,6% de mayo.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De esta manera— aunque resta confirmación oficial— la inflación de julio marca el incremento que tendrán los haberes de agosto, que se cobrarán en septiembre 2025.