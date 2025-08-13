El Indec difundió la inflación de julio 2025: así impactará el dato en las jubilaciones y pensiones de Anses

El Indec informó el dato de inflación de julio 2025, que fue de 1,9%, mientras que en lo que va de 2025 acumuló un alza de 17,3%. En la comparación interanual la inflación acumula un alza de 36,6%. En esta nota te contamos por qué el dato impactará directamente en las jubilaciones y pensiones que paga la Anses.

Inflación: el Indec difundió el IPC de julio 2025

El Indec informó el dato de inflación de julio 2025, que fue de 1,9%, mientras que en lo que va de 2025 acumuló un alza de 17,3%. En la comparación interanual la inflación acumula un alza de 36,6%. El rubro que registró la mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y Cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

Las consultoras esperaban que el valor se mantuviera por debajo del 2%, al igual que los dos meses previos. El antecedente inmediato era el dato de la suba de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que se conoció el lunes de la semana anterior, que registró un 2,5% en julio, registrando dos subas consecutivas tras el 2,1% de junio y 1,6% de mayo.

El IPC de julio 2025 y el impacto en las jubilaciones y pensiones de Anses

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De esta manera— aunque resta confirmación oficial— la inflación de julio marca el incremento que tendrán los haberes de agosto, que se cobrarán en septiembre 2025.

En agosto 2025, la Anses detalló que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 1,62 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente. En paralelo, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobran un bono de hasta 70 mil pesos.