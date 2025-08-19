Javier Milei retoma la campaña en la provincia de Buenos Aires y prepara un acto masivo para promover la fiscalización

Tras la postergación por mal tiempo, Javier Milei anunció que el acto que iba a realizarse ayer en Junín se realizará el lunes próximo. La actividad marcará el inicio de una serie de eventos clave rumbo a las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre.

Una ciclogénesis y fuertes vientos llevaron a Casa Militar y al presidente Milei a suspender la actividad en Junín, prevista para inaugurar la campaña conjunta de La Libertad Avanza (LLA). según Infobae, altas fuentes presidenciales confirmaron que el cambio de fecha no alterará la agenda prevista: Milei hablará cerca de las 20, precedido por José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional, y se presentarán los 20 primeros candidatos bonaerenses al Congreso, junto a referentes provinciales que disputan cargos en la Legislatura y el Senado.

El acto iba a desarrollarse en el Teatro San Carlos, con capacidad para 2.000 personas, pero la preocupación por la seguridad y la asistencia llevó a anticipar la postergación. La decisión se definió tras reuniones de la mesa política de LLA, integrada por Santiago Caputo, Sebastián Pareja, Karina Milei, Eduardo y Martín Menem, donde se coordinan tanto los discursos estratégicos como la logística de los actos.

Milei tendrá tres o cuatro eventos de relevancia en las próximas semanas. Además de Junín, se espera que encabece un acto el 27 de agosto en Lomas de Zamora y un cierre en un club entre Moreno y General Rodríguez, bastión clave para disputar votos al peronismo-kirchnerista.

La estrategia electoral de Milei incluye un evento en Tortuguitas para movilizar y capacitar a miles de fiscales provinciales

En paralelo, LLA avanza en la organización de un evento masivo en el Live Arena de Tortuguitas, con capacidad para 13.500 personas, destinado a la presentación de fiscales provinciales. La estrategia busca asegurar más de 40.000 fiscales para reducir la posibilidad de irregularidades en el sufragio y el escrutinio, dado que en las elecciones locales se seguirá utilizando la boleta partidaria.

Los libertarios anticipan comicios reñidos: creen que podrían perder en la Tercera Sección, ganar por pocos puntos en la Primera y ampliar la ventaja en la Quinta, Sexta y Séptima. La Segunda, Cuarta y Octava se manejan con cautela. La Casa Rosada considera clave mostrar una buena elección en septiembre para influir positivamente en la percepción de los mercados y la volatilidad financiera.

El equipo de campaña combina experiencia política y consultoría estratégica, liderado por Tomás Vidal, socio de Caputo en Move Group, quien supervisa los ejes discursivos y la planificación de los actos. En las próximas jornadas, Ritondo y Montenegro visitarán el Partido de la Costa y Santilli recorrerá Pergamino con Natalia Blanco. Diego Valenzuela, candidato a senador por la Primera Sección, también intensifica su agenda en San Martín, Moreno, Vicente López, San Fernando, José C. Paz y San Miguel.