Renunció una funcionaria del Ministerio de Salud cercana a Patricia Bullrich

Mara Pérez Reynoso anunció este martes 2 de junio de 2026 su renuncia al cargo de Directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.

La ahora exfuncionaria comunicó su decisión a través de una publicación en la red social X, donde realizó un balance de su gestión y agradeció al presidente Javier Milei y a las autoridades sanitarias por la confianza depositada en su trabajo.

“Quiero comunicar que ya no me desempeño como Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación”, expresó al inicio de su mensaje.

Aunque no detalló los motivos de su salida, Pérez Reynoso destacó una serie de acciones desarrolladas durante el último año al frente del área. Entre ellas mencionó la regularización de los procesos de adquisición de insumos y medicamentos estratégicos, la creación de una mesa federal mensual con las provincias para coordinar políticas sanitarias y el fortalecimiento de las estrategias de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Quiero comunicar que ya no me desempeño como Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.



Durante este año de gestión impulsamos avances concretos que considero importantes destacar: regularizamos los procesos de adquisición de insumos… pic.twitter.com/cirQKuuPtA — Mara Perez Reynoso (@soymaraok) June 2, 2026

Cambio de enfoque en la gestión

En su publicación, la exdirectora también remarcó que durante su gestión impulsó una reorientación de las políticas del área.

Según explicó, uno de los objetivos fue ampliar la mirada sobre la salud sexual y reproductiva, dejando atrás una visión centrada exclusivamente en el aborto y la anticoncepción.

“También hemos logrado reorientar el enfoque del área, dejando atrás una visión reducida exclusivamente al aborto y la anticoncepción, para abordar la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de desarrollo de la familia, con información basada en evidencia científica y sin sesgos ideológicos”, sostuvo.

Agradecimientos al Gobierno

Pérez Reynoso calificó como “un enorme honor” haber integrado la administración nacional y aseguró haber contribuido al proceso de transformación impulsado por el presidente Javier Milei.

Además, agradeció especialmente la confianza brindada por las autoridades del Ministerio de Salud y el trabajo conjunto realizado con equipos técnicos de distintas provincias del país.

“Me llevo la satisfacción de haber trabajado con convicción, profesionalismo y vocación de servicio, defendiendo la idea de un Estado más eficiente, más transparente y verdaderamente al servicio de los argentinos”, afirmó.

Continuidad en el espacio libertario

Pese a dejar su cargo, la exfuncionaria dejó en claro que continuará vinculada políticamente al espacio oficialista.

“Las funciones son transitorias. Las convicciones no”, escribió al cierre de su mensaje, acompañado por un corazón violeta.

Finalmente, aseguró que seguirá defendiendo “las ideas de la libertad” desde el lugar que le toque ocupar, manteniendo el mismo compromiso que la llevó a integrar la gestión nacional.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no informó oficialmente quién reemplazará a Pérez Reynoso al frente de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.