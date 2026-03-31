Reorganización en Economía: el Gobierno unificó dos secretarías clave de forma temporal

El Ministerio de Economía, área liderada por Luis Caputo, está en una etapa de recambio administrativo. En este sentido el Gobierno informó, con la publicación del Boletín Oficial, la unificación de dos secretarías aunque resaltó que de manera temporal.

Se trata de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, cuyas funciones serán absorbidas por el titular del área de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

El Gobierno fusionó dos secretarías en Economía: el decreto

La medida quedó fijada en el Decreto 215/2026 que se publicó este martes. El texto remarca la decisión no conlleva gastos adicionales para el Estado y tiene como fin garantizar la continuidad operativa de áreas estratégicas vinculadas al desarrollo productivo del país.

El decreto firmado por Javier Milei y Luis Andrés Caputo, informa que se tomó la decisión debido a la vacante en la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. También especifica que la transferencia de funciones será efectiva hasta que se elija un nuevo titular para el cargo o se disponga un reemplazo para la firma de despecho.

El Gobierno se detalló que esta reasignación no afectará el funcionamiento de otras áreas ni implicará superposiciones, ya que quedan exceptuadas aquellas materias para las que ya se haya previsto un reemplazo particular.

La Secretaría de Coordinación de Producción tiene entre sus funciones asistir al ministro de Economía en la definición de políticas para la industria, el comercio, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y la economía del conocimiento. Por esta razón se consideró que es el área más adecuada para asumir de manera provisoria las competencias de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

El Ejecutivo recordó que el puesto se encuentra vacante desde agosto del año pasado, cuando la cartera económica sufrió dos grandes salidas. Por un lado, el ex titular de la secretaría en cuestión, Marcos Ayerra, y Esteban Marzorati, quien estaba a cargo del área de Industria y Comercio.