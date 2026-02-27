El Gobierno dio marcha atrás y habilitó el ingreso temporario de metilato de sodio

El Gobierno dejó sin efecto la exclusión del metilato de sodio del régimen de importación temporaria y habilitó nuevamente que ese insumo ingrese al país para recibir perfeccionamiento industrial con obligación de reexportación, según accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La medida se formalizó mediante la Resolución 52/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, que derogó la Resolución 171/2014 de la entonces Secretaría de Comercio, que había sacado al producto del régimen especial.

El metilato de sodio, que clasifica en la posición arancelaria 3824.90.85 de la Nomenclatura Común del Mercosur, vuelve así a poder importarse temporariamente bajo el Decreto 1330/2004, que regula el esquema.

En los considerandos, la cartera económica recordó que la importación temporaria es una herramienta para estimular la actividad industrial y las exportaciones, y sostuvo que el retorno del producto al régimen apunta a dar mayor competitividad al sector exportador.

La resolución instruye a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a operativizar los cambios en el tratamiento del insumo químico.

La norma, firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, comenzará a regir desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.