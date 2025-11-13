Representantes de todo el país debaten en Bariloche políticas turísticas

Bariloche puede mostrar su trayectoria amplia en materia turística y recibir al mismo tiempo ideas de otros destinos. El ida y vuelta y el compartir estrategias es el objetivo de la Red Federal de Turismo que a partir de hoy realiza su 29 encuentro en la ciudad rionegrina como anfitriona.

El evento busca consolidarse como “una instancia estratégica para el fortalecimiento de políticas públicas, el intercambio de experiencias y la capacitación técnica en torno al turismo sostenible”, según destacan los organizadores que movilizaron a referentes de distintos municipios del país, algunos con mayor o menor perfil turístico entre los que se encuentran Córdoba, Mendoza, Carlos Paz,Cachi, San Rafael, Merlo, además de las regionales Esquel, Lago Puelo, El Hoyo, El Bolsón, Villa La Angostura y San Martín de los Andes; y otros destinos rionegrinos como Las Grutas, Villa Regina, Fernández Oro, General Godoy, entre otros.

“En la red quien asiste es el protagonista, no es que venimos a escuchar clases magistrales, sabemos muy bien que la gestión del destino es lo más importante y el turismo es nuestra prioridad”, señaló Pablo Sgubini, presidente de la Red Federal de Turismo al inaugurar el encuentro en un hotel céntrico de Bariloche.

El presidente de la Red Federal de Turismo, Pablo Sgubini, expuso acerca del trabajo de la organización. Foto: Chino Leiva

El ejecutivo destacó que recientemente se puso en marcha el Consejo Federal de Municipios Turísticos, un desprendimiento de la red, que integran 25 localidades, cinco por cada una de las regiones, donde se debaten políticas públicas y se “articula desde el territorio”.

Del encuentro participa Germán Bakker, del Consejo Federal de Turismo, que expondrá acerca de las políticas nacionales que se analizan en ese ámbito y valoró que en el país existen muchos “municipios grandes y pequeños” con perfil turístico.

Como anfitriones, el intendente Walter Cortés y el secretario de Turismo y presidente del Emprotur, Sergio Herrero, junto al concejal y representante del Emprotur, Juan Pablo Ferrari, dieron la bienvenida y destacaron el valor del turismo para Bariloche y el espacio de articulación que se abre en este tipo de encuentros.

“El turismo es motor del progreso, debemos seguir impulsando inversiones, mejorando servicios, siempre cuidando nuestro ambiente que es nuestro patrimonio natural”, destacó Cortés quien alentó de manera posterior a consolidar un corredor cordillerano.

Herrero dijo que el denominador común de los asistentes del encuentro es que son funcionarios municipales “que nos acostamos pensando cómo hacemos para traer más turistas”.