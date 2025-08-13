Residencias médicas «provincializadas»: la reacción de Neuquén a los cambios anunciados por Nación

El sistema de residencias médicas volvió a ser objeto de debate en los últimos días luego del examen fallido que dejó afuera a más de 100 ingresantes que debieron rendirlo en dos oportunidades. A eso se sumó un anuncio del gobierno de Javier Milei para que las provincias tomen la posta en la organización de las pruebas de ingreso y el financiamiento de las mismas desde 2026. En Neuquén, esta medida tendría un impacto reducido, a partir del esquema que ya se viene aplicando, indicaron desde el ministerio de Salud provincial a Diario RÍO NEGRO.

De acuerdo a la explicación oficial, la decisión del ministerio de Salud de la Nación, que conduce Mario Lugones, tiene por objetivo «adaptar» la formación de los profesionales a las necesidades específicas de cada jurisdicción.

El cambio se comunicó luego de la detección de irregularidades en el Examen Único de Residencias 2025, que reprobó a 117 aspirantes que se habían presentado a rendirlo nuevamente. De ese total, 109 eran extranjeros, destacaron desde la administración libertaria de Javier Milei.

Residencias médicas «provincializadas»: la situación en Neuquén

Según explicó a Diario RÍO NEGRO el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, la decisión del Gobierno nacional no modifica lo que ocurre en la provincia, que ya aplica un examen propio para aspirantes y financia, desde hace años, el pago de las residencias.

El titular de la cartera sanitaria recordó que en la provincia rige una ley propia de residencias que se aprobó en 2024, con la intención de hacer más atractivo el sistema de cara a los profesionales ante la problemática de las vacantes.

Según Regueiro, durante el 2023, se dio el piso en la cantidad de cupos cubiertos, cifra que empezó a revertirse desde el año pasado, explicó.

Detalló que el examen provincial, que para otras jurisdicciones será una novedad desde el próximo año, en el caso de Neuquén «hace tiempo» que se viene realizando para los egresados, no solo de medicina, sino también de otras ramas de la salud. La intención «es formar equipos» integrales, con especialidades demandadas y variadas.

Residencias médicas y el efecto de la nueva ley en Neuquén

La norma, enviada por el Ejecutivo provincial y rubricada luego por la Legislatura, aprobó una reducción de la jornada laboral de 80 a 62 horas semanales, así como también de las guardias activas y pasivas, que pasaron de 24 a 12 horas, respectivamente.

También impuso un adicional por guardias de formación a partir de los seis meses de antigüedad y del quinto servicio en el calendario programado mensual, correspondiendo desde entonces una compensación por el trabajo.

El ministro dijo que, con esos incentivos, la aplicación para las residencias en Neuquén empezó a ganar «atractivo». Algo similar ocurrió con el nivel de las remuneraciones, que hoy llegan a los dos millones de pesos, contra los 900 mil que en promedio paga Nación en los hospitales de su jurisdicción.

Regueiro resaltó además el número de cupos ocupados desde 2024. Con un total de 169 vacantes disponibles, explicó que 151 quedaron cubiertas por residentes neuquinos y solo 8 fueron rechazadas.

Actualmente, todas las residencias del sistema sanitario provincial se encuentran «jerarquizadas», con un plus económico. Esto será así hasta que «cubramos los puestos», precisó el funcionario.

Residencias médicas: para el Gobierno nacional, solo las provincias «saben qué médicos necesitan»

Lugones realizó los anuncios durante el Consejo Federal de Salud, que contó con la presencia también de funcionarios provinciales. Allí, consideró que la salud es una cuestión jurisdiccional y que solo cada provincia «sabe qué tipo de médicos necesita para su población».

En concreto, el Gobierno dejará de abonar las residencias o «becas» en hospitales provinciales y solo mantendrá las que se desarrollan en nosocomios nacionales. De igual modo, abandonará desde 2026 la realización del examen único, instancia que desde entonces pasará a las jurisdicciones subnacionales.





