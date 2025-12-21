Respaldo a un candidato a juez en Neuquén que tiene un pedido de juri en Mendoza

El Consejo de la Magistratura de Neuquén resolverá este lunes el resultado del concurso para elegir un juez de Ejecución Penal para el interior de la provincia. Todo indica que debería ganar Miguel Sebastián Sarmiento, actual juez de Mendoza con una extensa trayectoria académica y jurídica pero habrá que ver cuál es la decisión política que toman los consejeros.

Un mes después de inscribirse para este concurso, Sarmiento fue denunciado en su provincia por un diputado disconforme con sus fallos y días atrás se lo suspendió en el cargo para someterlo a un jurado de enjuiciamiento durante 2026. La votación fue dividida: 13 a 8.

En la entrevista con los consejeros, que tuvo lugar el 28 de noviembre pasado en Neuquén, el candidato a juez de Ejecución Penal explicó que lo cuestionan por sus decisiones. Señaló que su caso fue tratado en la sesión 83 del Comité contra la Tortura en Ginebra, Suiza, donde un relator expuso que «no había mal desempeño, sino que se intenta transformar decisiones jurisdiccionales en cuestiones disciplinarias y esto genera efecto inhibidor».

«Ataque a la independencia judicial»

Por su parte la Red de juezas y jueces penales de la Argentina señaló que la decisión de avanzar con el juri «basados exclusivamente» en «el contenido jurídico expresado en sus sentencias, constituye un ataque directo a la independencia judicial y vulnera principios esenciales del estado de derecho».

«El desacuerdo con una decisión judicial no puede ni debe canalizarse mediante mecanismos disciplinarios, y menos aún a través de medidas extremas como la suspensión del juez», añadió.

La Red remarcó que «algunos de los casos tuvieron dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal» y «ninguna de las decisiones fueron recurridas; ese es el verdadero control que tienen los procesos ante discordancias con lo decidido. El uso del jurado de enjuiciamiento para revisar el contenido de sentencias es contrario a la doctrina de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, por debilitar la división de poderes y la imparcialidad del juez, por ser una forma de control de los poderes políticos por sobre los jueces, dejando al ciudadano inerme frente al Estado».

El pronunciamiento lo firman varios juezas y jueces de Neuquén y Río Negro integrantes de la Red, como Alina Macedo Font, Juan Balderrama, Juan Pablo Encina, Leticia Lorenzo, Luis Giorgetti, Maximiliano Bagnat, María Gadano, María Rita Custet, Gastón Pierroni y Miguel Cardella.

Desempeño en el concurso

Sarmiento reunió hasta ahora 40,22 puntos por antecedentes y etapa técnica, lo que le permite liderar con comodidad el concurso ya que aventaja por más de 10 a la segunda. Restan conocerse los 20 puntos de la entrevista personal.

Fue director del servicio penitenciario de Mendoza, donde hay 7.000 personas privadas de su libertad. Es una de las provincias con mayor tasa de detenidos, junto con la provincia de Buenos Aires. Para comparar, Neuquén tiene el 10% de esa cifra.

Entre 2013 y 2017 fue juez de Ejecución Penal y ahora es juez de Garantías. El cargo para el que concursa tiene sede en Zapala, se encuentra vacante y está en discusión el reglamento de distribución de trabajo.